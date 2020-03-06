部署「後疫情時代」 3大投資策略

2020年初，全球市場在新型冠狀肺炎的打擊下，迎來一個極為低落的開端。

隨着疫情超乎預期地蔓延到全球多個國家，低落的市場氣氛也隨之感染全球。美股道瓊斯指數甚至連續出現逾千點跌幅，回落至兩年低位。美聯儲一次「大手」減息半厘，進一步加深市場對經濟前景的憂慮。

焦慮低落 投資者易過度悲觀

在焦慮和低落的情緒中，投資者會容易對前景過度悲觀。然而如果從過往歷史經驗來看，我們會發現大型傳染病疫情後，市場大多會迎來一個顯著的轉捩點——因各國家或地區政府希望扶助經濟，因此頻繁出台刺激性措施，這些措施在疊加作用下，往往在一至兩個季度後出現相當明顯的效果。

這樣的情況在2003年SARS和2009年美國H1N1流感疫情之後都曾出現。

「抄底」有風險 應抓中長期機遇

必須強調，在市場大幅波動時，「抄底」有風險。然而，這不妨礙我們從中長期的角度，審視一下未來「後疫情時代」的投資策略思路，並早作部署。目前來看，筆者認為主要有三個方向：

首先，根據過往經驗，受到疫情對正常生產影響較大的產業，往往正是得到政策優惠或刺激最多的行業，在經濟復甦期有望表現突出。例如，在疫情肆虐期間，中國內地及東南亞各地受到停工、交通管制、貿易中斷等措施影響，科技類企業，出口產業鏈相關企業的正常工作節奏大受衝擊，在資本市場上呈現超賣狀態。隨着這些地區疫情已經開始平息，此類企業非常值得我們關注。

較受影響產業 早享政策優惠？

以固定收益領域為例，我們會特別關注中國和東南亞的許多並非直接受疫情影響，而僅僅是受市場氣氛拖累的企業，與基準的風險息差大幅擴闊，價格下跌，其實是很好的入市機會。尤其在中國高息債領域，如果債息超過8厘，從未來長期的低息環境來看非常值得吸納，我們也會在投資策略中特別關注。

全球寬鬆加快 新興市場機遇大

同時，在疫情刺激下，全球貨幣寬鬆化趨勢已經愈來愈顯著，令新興市場國家投資機遇凸顯。在美國宣布減息前，更多新興市場國家已紛紛減息，部分的政策利率甚至跌至新低。從去年底至今年2月份，包括烏克蘭、南非、巴西、土耳其、泰國央行等等超過12個國家，早已加入減息撑經濟行列。

疫情在各地區從爆發到平息，均需要數個月的周期，降息帶來的效果未必在每個地區都迅速顯現，經濟步入復甦也會有先後。但從長期來看，息率下降會刺激新興市場國家企業增加貸款，有助在中長期支撑國家經濟成長，因此相關新興國家債券未來回報也會較為理想。在未來三個月內，我們會在投資組合內將已提出減息舉措新興市場國家的債券佔比調高。

健康環保類投資 未來投資熱點

第三個值得特別關注的方向，是歷史上的大型流行病疫情，往往會刺激全球健康環保意識的提升，令人反思環境保護各方面的不足之處。隨着近年來ESG投資觀念逐漸受到全球關注，健康、環保類投資將是未來五至十年的一個長期投資熱點。故此，在綠色環保方面，例如綠色債券等，均值得看高一綫，若能帶來4厘以上息率回報，尤其應當提早鎖定。

近日中國權威專家鐘南山院士估算，在4月底前中國的疫情可望受控。盡管在中國以外，對於疫情的恐懼情緒仍佔據上風，但轉機卻未必如想像的遙不可及。由於市場波幅巨大，投資的不確定性較高，筆者認為追逐短綫投機的風險較大，然從中長期考慮的投資部署，已是正當時機。

▲ 在焦慮和低落的情緒中，投資者會容易對前景過度悲觀。然而如果從過往經驗來看，大型傳染病疫情後，市場大多會迎來一個顯著的轉捩點。（資料圖片）