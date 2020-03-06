環球央行放水 難減經濟衝擊

新冠肺炎（武漢肺炎）在中國以外地區擴散，引起市場恐慌。為減少經濟所受衝擊，主要央行陸續放寬貨幣政策，美國聯儲局更緊急降息半厘，全球新一輪的貨幣寬鬆一觸即發。然而，公共衞生危機非央行所能應對，貨幣政策難以產生實質作用。

美10年債息跌 勢邁零利率

聯儲局上次在貨幣政策會議期外減息，要追溯至2008年10月，當時的導火索是雷曼破產，引發全球金融市場震盪。事實上，在金融海嘯期間，聯儲局分別在2007年8月、2008年1月及10月緊急減息共三次，累計幅度高達1.75%，聯邦基金利率亦最終跌至0%至0.25%的歷史低位。

目前1%至1.25%的基準利率，與當年的零利率政策只有一厘之差。

除了以史為鑑之外，聯儲局終將再度實行零利率政策的重要原因，是美國國債息率創下歷史低位。即使在減息半厘之後，目前的聯邦基金利率，仍然比十年期以內所有久期的美國國債孳息率高，反映基準利率目標過高，勢必繼續下調。

圖一所示為美國十年期國債息在過去半個世紀內的表現，其中，有兩點值得大家注意。

其一，自從在1981年升至接近16%的歷史高位後，美國十年期債息反覆下滑，美國長債的數十年牛市（息率跌、價格升），雖有經歷調整但一直健在。利率下滑，是一個超長周期的現象。

其二，美國十年期債息近日曾經跌穿1%，相比之下，即使在金融海嘯最恐慌的時候，十年債息在2008年末出現的低位仍然在2%以上。此外，即使在2008年12月至2015年12月共七年的零利率政策及量化寬鬆期間，聯儲局寬鬆程度可謂史上之最，惟十年債息平均值接近2.6%，遠高於目前水平。可見，債市的表現，將迫使聯儲局繼續減息。美國零利率政策重現，只是時間問題。

減息徒勞 解鈴還須疫情受控

然而，減息放水的措施，無法對症下藥。貨幣寬鬆的本意，是希望通過降低利率、增加流動性，達到刺激私人消費、企業投資、及推升資產價格的目的。惟由於兩點原因，現實與願景恐怕會截然不同。

第一，縱觀全球曾經實行非傳統貨幣政策的央行，均只能在推升資產價格方面達標，在刺激消費、實體投資、經濟增長方面，卻表現得無能為力。結果事與願違，造成經濟與資產市場脫節，導致貧富差距惡化。

以日本央行為例，長期實施負利率、量化寬鬆（大規模購買國債及交易所買賣基金）、質化寬鬆（嘗試控制整條孳息曲綫）等政策，在貨幣寬鬆的路上可謂無所不用其極。然而，從2011至2019年期間，以季度GDP按年同比變化計算，日本經濟有足足四分之一的時間處於萎縮狀態，平均增速只有疲弱的1%。

第二，在疫情擴散的環境下，貨幣政策沒有現實可行的傳導機制影響經濟活動。在2007至2009年的金融海嘯中，市場流動性極度緊張，部分金融機構失去償付能力，系統性風險升。央行的注資行為，雖然造成不容忽視的道德風險，但起碼有助改善短期的市場信心。相比之下，COVID-19在全球多地傳播，對製造業供應鏈造成衝擊，並嚴重拖累消費，是典型的供應及需求衝擊，反映在企業所需的零部件缺乏可靠供應，個人旅遊、出行服務受到嚴重限制。這些客觀存在的制約，與投資、消費意慾無任何關係，純粹是受制於公共衞生事件，利率調整因此變得無能為力。利率再低，也無法促使企業與個人罔顧健康風險，維持往常的投資消費模式。在疫情受控之前，貨幣政策進一步寬鬆，難免徒勞無功。

經濟結構變 服務業重創礙復甦

另一個壞消息，是由於經濟結構因素被普遍忽視，疫情對全球經濟的負面影響可能被低估。在普通的經濟周期中，製造業表現波動較大，服務業則相對穩定。在微觀層面上，較通俗易懂的例子，是無論經濟表現好壞，人們亦需要理髮、交通、用膳等服務。在宏觀層面上，服務業佔比較高的經濟體，表現確實相對穩定。以全球製造業及服務業採購經濟指數（PMI）為例，縱使經濟起伏，服務業表現仍然長期優於製造業。

然而，這個規律很可能出現反轉。為了降低受感染機會，民眾勢必最大程度減少外出，避免餐飲、大型娛樂、旅遊住宿等各種服務消費。參照中國的經驗，2月財新服務業PMI從1月的51.8暴跌至26.5，國家統計局的官方服務業PMI則從54.1急挫至29.6，跌幅比製造業指數更大。基於兩點原因，服務業由相對穩定變成首當其衝，將會加劇疫情對經濟的負面影響。

首先，按照世界銀行的數據，在全球範圍內，服務業佔GDP比例達到65%；在經濟合作暨發展組織（OECD）中，服務業佔比接近七成；在美國，服務業佔比更高達77.4%，且聘用接近八成的勞動人口。服務業作為規模最大的板塊，需要承受最沉重的打擊，難免拖累整體經濟活動表現。

其次，與製造業不同，服務業遭受的打擊，大部分屬於永久性損失。製造業累積下來的未完成定單，可以留待產業鏈恢復後生產。相比之下，餐飲、酒店、交通等服務消費，不能累積。疫情結束後，即使服務業能夠快速反彈，亦無法重拾失去的經濟活動，影響復甦的力度。

綜上所述，縱使聯儲局重新邁向零利率政策，帶領主要央行開展新一輪貨幣寬鬆，亦不會對刺激經濟有直接作用。同時，服務業首當其衝，將加大整體經濟活動受壓的程度。

▲ 美國聯儲局緊急減息半厘，全球新一輪貨幣寬鬆一觸即發。（路透社資料圖片）