愛美無罪 整容安全最重要

內地一名女網紅稱聲自13歲起整容60次改造自己，惟效果卻引起網民熱議。整容之風已席捲全球，科技雖日漸成熟，但安全風險值得深思，整容前宜考慮自己有否確實必要。

今年16歲的「小z娜娜Nana」在微博上發文指，自己從13歲起就開始整容，3年內接受過60次全身麻醉整容手術，花費逾100萬人民幣（約逾112萬港元）。

她發放自己整容前後的照片，表示整容可以令人「改變命運，走上人生巔峰」，惟不少網民直稱「被嚇倒」。

整容可讓人走上「人生巔峰」，或被不少人奉若真理，本港亦然，養和醫健整形外科中心整形專科醫生馬芳蔭表示，港人整容有幾個高峰期，包括求職、拍婚紗照、步入中年及中學升大學。不少港人更會到海外整容，例如韓國和台灣。台灣頭榮民總醫院皮膚科主管亦曾指，港人到台灣進行「微整形」（例如割眼皮、隆鼻）數字趨增，人數已佔當地海外遊客3成。

滿足愛美之心 亦有醫療用途

整容科技日漸發達，可滿足人們愛美之心以外，其實也有正面醫療用途。美國整形外科醫生Alan Matarasso舉例指，肉毒桿菌（Botox）在某些情形下有助處理偏頭痛以至重度抑鬱症，其他手術亦有助體重急降人士去除多餘皮膚，減患皮膚病機率。

然而，此類科技的安全一直存疑。消委會指，本港對於「醫療美容」一詞沒有清晰定義，令消費者以為高風險手術毋須由註冊醫生施行，更容易被不良手段硬銷。即使是整容行業較為成熟的韓國，亦是亂象叢生，當地曾有媒體報道稱，當地海外整容市場被非法中介掌握，不少黑心醫院只顧賺到盡，罔顧醫療安全，導致事故頻生，有關事故和糾紛以每年以10%至15%的比例增加。

即使運氣好、免於安全事故，手術效果不但無法逆轉，更將伴隨一生，難以回頭。本地Youtuber「Yaki」前年表示，自己自16歲起注射透明質酸換取「V面」，怎知一試就上癮，先後整容至少20至30次，惟需要不斷注射才能保持效果，奉勸年輕人若年紀太輕、心智未成熟，便不應亂試。

倘整容成癮 恐身體畸形障礙

不少人一旦開始整容便一發不可收拾，美國戒癮資訊平台Addiction Center表示，這可能源於一種名為「身體畸形障礙」（Body Dysmorphic Disorder，BDD）的心理病，患者總是幻想自己外貌有缺陷，雖一般只佔人口1%至2%，但有意整容者患BDD的機率比常人高出15倍，呼籲此類人士盡早求醫。

愛美無罪，但整容前須考慮清楚自己是否真有必要，若真打算以此方式改造個人形象，則更需了解當中安全風險，才是真正愛惜自己的行為。

▲ 韓國的整容行業較為成熟，圖為首爾的地鐵站整容廣告。（新華社資料圖片）