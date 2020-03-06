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YouTuber如何上訴保盈利

行政人員版 2020/03/06

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不少YouTube內容創作者（YouTuber）透過YouTube廣告機制，與其官方共享利潤。惟近日有來自世界各地的YouTuber投訴，發布與新冠肺炎（武漢肺炎）的影片就被「黃標」，因此被限制或無法

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欄名 : Good Job Insight

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