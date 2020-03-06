汲日韓遲緩教訓 全球須果斷抗疫

因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情肆虐，日本昨宣布將強制隔離所有中韓旅客14天，而德國則自行宣布全球大流行，反映多國應對疫情各有各做；而日本、南韓等多國，更是遲緩、失當，令到國際通行秩序大混亂，人人對安全自危，打擊世界經濟發展，惡果愈演愈烈，全球務必要汲取教訓，盡快合力抗疫。

日突從嚴防疫 冀東奧能舉行

日本首相安倍晉三昨宣布，由下周一起，所有入境的中韓旅客都會被送到指定場所強制隔離檢疫14天，不准乘搭交通工具，措施暫定實施至3月底。當局同時暫停香港及澳門的免簽證入境安排。

日本突然祭出嚴厲措施，相信是為了讓東京奧運能如期在7月舉行，因日本政府為奧運投入了逾3萬億日圓，希望能吸引遊客觀賽，刺激經濟。倘若疫情持續爆發，奧運能否舉行成疑。

疫情最初在中國爆發，迅速擴散到日本、南韓、意大利和伊朗等80多國，成為全球性問題，情況比沙士更嚴峻。造成疫情一發不可收拾，底因有二。

其一，多國對疫情掉以輕心，尤其日本和南韓處理失當和反應太慢。在疫情爆發之初，除針對湖北省的旅客，日韓政府對中國、或曾到過中國的遊客丶商務人員等，沒採取任何入境限制，以致隱形病人在當地播毒，出現社區感染後，既沒呼籲民眾戴口罩，也沒停課停工，以致病毒在社區大爆發。事實上，美國總統特朗普也不斷淡化新冠肺炎的威脅，着民眾當一般流感處理，毋須戴口罩，都無助防疫。

中國果斷封城 疫情緩和受讚

反觀中國在疫情大爆發後，亡羊補牢，果斷在武漢封城，並將病源地湖北隔絕，目前全國新增確診僅139宗，當中5宗為湖北以外地區，反映疫情趨緩。世衞專家Bruce Aylward歸功於中國快速果斷抗疫，既給予確診病人適當治療，又快速追蹤到接觸人士並將其隔離。彭博社亦曾讚揚中國放棄一個省份，拯救全球免受新冠肺炎之害。世衞日前更點名讚香港和新加坡，指兩地爆發社區感染，雖沒有實施全面封關，仍能有效應對疫情。

其二，世衞今次處理疫情亦備受質疑，遲遲才列為國際公共衞生緊急事件，錯過有效遏制疫情的時機；當多國爆疫，也沒有宣布全球大流行。世衞在處理今次疫情上，除了考慮公共衞生外，因牽涉太多國家，而且有太多政治和經濟考慮，以致未能快速給予環球指引防疫抗疫，各有各做，疏漏不一，造成現在的亂局。

今次疫情彰顯抗疫反應遲緩，變相危害全球，全世界要付出沉重代價，各國應引以為戒，同時亦應研究重整世衞機制，以便更有效和快速合力應對未來全球公共衞生危機外，更應考慮自行生產口罩等緊急戰略物資，以免日後再發生疫情，全球恐慌性搶購或限制出口，只會加劇疫情。

責任編輯：李青