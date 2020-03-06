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新世界捐5.5萬個口罩畀少數族裔 大埔街坊義派4500支消毒棒

行政人員版 04:00 2020/03/06

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黛安同大家一樣，日日留意疫情發展。值得安慰嘅係見到唔少善心團體同市民發揮個人力量，為有需要人士籌集口罩等防疫物品。好似早幾年組成嘅「大埔街坊泥鯭」社區群組，一班義工星期三晚向區內居民免費派發共4,500支消毒棒。

黛安聽群組發起人Albert分享，佢話當晚雖然落微雨，但義工們臨時應變，向燒烤場借來太陽傘擋雨，又呼籲街坊着衣雨及帶雨傘，非常窩心。義工又呼籲家中有多餘口罩嘅街坊捐獻物資，再由義工轉贈畀區內有需要嘅長者及前綫清潔工友，繼續宣揚社區分享理念同鄰里互助精神。前晚佢哋已收集咗2,000多個口罩及其他消毒用品，亦喺泰國團購咗2,000盒口罩，希望今個月辦第2次分享活動。

另外，公關姊妹又話畀黛安知，新世界發展日前特別向香港族裔共融聯會捐出防疫物資，包括5.5萬個口罩、500支搓手液及1,000個抗炎包，派畀少數族裔朋友。新世界執行副主席兼總經理鄭志剛（Adrian）話，疫情喺香港爆發初期，已透過慈善基金捐出$1,000萬成立「社區抗疫基金」，至今已派發超過100萬個口罩。多得香港有咁多善心朋友同機構，出錢出力，同港人一齊抗疫。

本文轉載自《晴報

「大埔街坊泥鯭」義工前晚在大埔中心免費派消毒棒，令街坊十分感動。圖左四為發起人Albert。

由於服飾關係，部分少數族裔人士對綁帶式口罩的需求較為殷切。

香港族裔共融聯會感謝新世界的捐贈，將有關物資分發予有需要的非華裔港人。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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