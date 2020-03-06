在商言商不忘表露人性

冠狀病毒的英文是Coronavirus，當新冠肺炎開始爆發時，我曾想過這對品牌是正面還是負面呢？我當時的判斷是，啤酒是社交工具，大部分啤酒的消費，都是在酒吧或食肆中進行，當各地政府都建議要保持社交距離時，我相信對所有啤酒都是負面影響，不單單是Corona。但對於英語系國家來說，這可能會提高Corona的知名度，令它的負面影響比其他品牌低。

我以為我的構想無從考證，但最近有美國公關公司做了一個電話調查，發覺38％美國的啤酒顧客說不會買Corona，甚至有16％美國啤酒客會因為Corona啤酒和冠狀病毒有沒有關係而感到疑惑，我便對這種無知感到疑惑，但這調查結果立刻在媒體和社交媒體廣傳，也有不少流言說品牌的銷售大受影響。

Corona的CEO Bill Newlands立刻出來澄清，他說，啤酒的銷售甚至比最近四星期的平均銷售上升5％。他的通告可說是公關典範，他在澄清對公司不利謠言之餘，還不忘對受害者表達同情和憐憫，他說︰「我們向受到這種可怕病毒影響的人們祈禱，並希望為阻止這種病毒蔓延的所有努力能得到成效。」

Corona啤酒的銷售有沒有影響，到公布業績的時候便自有分曉，但企業在商言商之餘，不忘表露人性的一面，卻一定會換來掌聲。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報》