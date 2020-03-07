低息環境持續 新盤靜極思動

隨着新型冠狀病毒疫情陸續蔓延至全球各國，世界上多個國家均出現民眾爭相搶購防疫裝備及日常生活用品，新加坡總理李顯龍新近便發表公開聲明，「疫情還會持續一段時間，對此民眾應做好心理準備以隨時應對任何新狀況。疫情考驗着社會的凝聚力與韌性，希望民眾能夠保持平常心態，因為『恐懼比病毒更具殺傷力』。」

疫情衝擊經濟 全球掀減息潮

無可否認在病毒肆虐全球下，觸發市場恐慌性情緒，更掀起新一輪小型環球股災，其中美股更經歷自2008年金融海嘯後最大跌幅的一周，美國三大指數均累積下跌逾10%。不過亦正因為這一輪股市恐慌性回調，令全球在聯手嚴控病毒擴散的同時，面對疫情衝擊令全球經濟下行壓力加大下，各國央行亦相繼「出招救市」。

七國集團（G7）財長及央行行長便於本周初召開緊急會議應對疫情變化，雖然會後未有發表聯手減息的聲明，但美國聯儲局卻突然宣布減息半厘，較原定本月17、18日的議息會議，提前兩星期突然減息，此舉亦是聯儲局自2008年金融海嘯以來，再一次突如其來的減息。

應對疫情擴散對全球經濟帶來衝擊，新一輪全球減息潮亦已展開，在美國突如其來減息的同時，澳洲以至馬來西亞亦於本周初相繼減息0.25厘，再者全球多個央行亦表明已準備必要時調整政策，包括減息或是量化寬鬆的政策，以擴張經濟來應對全國經濟衰退的可能。

低息有利推盤 一手料再活躍

至於香港的情況，因應本地銀行自去年11月跟隨美國減息，以活期存款利率計算，香港已重返零息歲月，息率已幾乎「減無可減」，因此即使美國突如其來減息半厘，本地銀行亦已宣布不跟隨，維持最優惠利率不變。雖然香港銀行未有減息，不過隨着美國重啟減息周期，低息環境肯定再持續一段較長時間。

低息環境持續的同時，在疫情影響下，上月本地新盤市場亦已步入寒冬，一手住宅物業銷售資訊網（SRPE）作統計，2月整體新盤銷售跌至只有349伙，較對1月的1,179伙急挫逾七成，單月銷量更跌至自2016年2月以來的4年新低。

「即使烏雲密布，背後仍是耀眼陽光；那怕山重水複，也無礙我們對香港前景的信心。」套用財政司司長在去年財政預算案的一句，即使市場仍充滿恐慌情緒，但近日部分發展商已「靜極思動」，重新啟動新一輪的推盤攻勢，加上本地銀行低息環境持續，相信等待疫情得以穩定下來後，發展商亦會陸續推出新盤應市，本月新盤市場勢必活躍起來，配合財政預算案推出定息按揭，讓買家在承造按揭時有更多選擇，樂觀來看，本月新盤銷售勢必大幅增加。

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▲ 筆者指雖然香港銀行未有減息，不過隨着美國重啟減息周期，低息環境再持續一段較長時間，料本月新盤市場再度活躍起來。（資料圖片）