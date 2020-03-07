緻藍天屋苑解構 置業家居 2020/03/07 分享： 間隔：3房佔逾七成 不設特色戶 緻藍天由4座樓高約56至62層物業組成，4座物業分別為1座（鑽岸）、2座（翠堤）、3座（珀峰）及5座（晶巒），各分左右兩翼、每層8伙設計，合共提供1,648伙，主攻3、4 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（四） 相關文章 緻藍天主打3、4房大戶 劃一連套房 合換樓家庭 今日 緻藍天主打3、4房大戶 劃一連套房 合換樓家庭 OCEAN MARINI 主打2房及3房 下周開賣 今日 OCEAN MARINI 主打2房及3房 下周開賣 4房：實用930至1,142呎 部分連雙套房 今日 4房：實用930至1,142呎 部分連雙套房 3房：長廳設計 大部分望日出公園 今日 3房：長廳設計 大部分望日出公園 最新專欄文章 更多 碧海藍天 海景單位選擇多 樓價升幅稱冠「四小龍」 2020/02/22 碧海藍天 海景單位選擇多 樓價升幅稱冠「四小龍」 將軍澳 港鐵 長實 日出康城 私人屋苑 SEA TO SKY 緻藍天 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入