間隔：3房佔逾七成 不設特色戶

緻藍天由4座樓高約56至62層物業組成，4座物業分別為1座（鑽岸）、2座（翠堤）、3座（珀峰）及5座（晶巒），各分左右兩翼、每層8伙設計，合共提供1,648伙，主攻3、4

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