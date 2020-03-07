4房：實用930至1,142呎 部分連雙套房

【屋則大觀園】緻藍天有提供4房大戶，景觀相對較3房佳，集中西北單位，惟伙數則較少，共有466伙，實用面積由930至1,142平方呎，佔整體28.3%，可細分3種間隔，包括4房（連套房）及儲物室加個半廁

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