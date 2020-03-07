4房：實用930至1,142呎 部分連雙套房 置業家居 2020/03/07 分享： 【屋則大觀園】緻藍天有提供4房大戶，景觀相對較3房佳，集中西北單位，惟伙數則較少，共有466伙，實用面積由930至1,142平方呎，佔整體28.3%，可細分3種間隔，包括4房（連套房）及儲物室加個半廁 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（四） 相關文章 緻藍天主打3、4房大戶 劃一連套房 合換樓家庭 今日 緻藍天主打3、4房大戶 劃一連套房 合換樓家庭 OCEAN MARINI 主打2房及3房 下周開賣 今日 OCEAN MARINI 主打2房及3房 下周開賣 緻藍天屋苑解構 今日 緻藍天屋苑解構 3房：長廳設計 大部分望日出公園 今日 3房：長廳設計 大部分望日出公園 最新專欄文章 更多 緻藍天主打3、4房大戶 劃一連套房 合換樓家庭 今日 緻藍天主打3、4房大戶 劃一連套房 合換樓家庭 3房：長廳設計 大部分望日出公園 今日 3房：長廳設計 大部分望日出公園 緻藍天屋苑解構 今日 緻藍天屋苑解構 OCEAN MARINI 主打2房及3房 下周開賣 今日 OCEAN MARINI 主打2房及3房 下周開賣 碧海藍天 海景單位選擇多 樓價升幅稱冠「四小龍」 2020/02/22 碧海藍天 海景單位選擇多 樓價升幅稱冠「四小龍」 將軍澳 港鐵 長實 日出康城 私人屋苑 SEA TO SKY 緻藍天 放盤 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入