3房：長廳設計 大部分望日出公園

【屋則大觀園】緻藍天主打3房戶，共有1,182伙，佔項目整體約71.7%，實用面積680至819平方呎，可細分為3種間隔，包括3房（連套房）及儲物室、3房（連套房）及儲物室加個半廁以及3房（連套房）及

...