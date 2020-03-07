緻藍天主打3、4房大戶 劃一連套房 合換樓家庭

將軍澳日出康城整個發展計劃的住宅部分分13期興建，其中12期近期由會德豐奪得。區內樓宇林立，當中樓齡約5年的第3A期－緻藍天二手盤源充裕，目前實用面積743平方呎入場費由$1,050萬起。

將軍澳日出康

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