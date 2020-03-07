  • 19°C
香港時間 : 2020307日 (六) 02:54
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

緻藍天主打3、4房大戶 劃一連套房 合換樓家庭

置業家居 2020/03/07

分享：

將軍澳日出康城整個發展計劃的住宅部分分13期興建，其中12期近期由會德豐奪得。區內樓宇林立，當中樓齡約5年的第3A期－緻藍天二手盤源充裕，目前實用面積743平方呎入場費由$1,050萬起。

將軍澳日出康

...

欄名 : 屋苑深度遊

報道系列 : 新盤同區屋苑系列（四）

相關文章

OCEAN MARINI 主打2房及3房 下周開賣
今日
OCEAN MARINI 主打2房及3房 下周開賣
緻藍天屋苑解構
今日
緻藍天屋苑解構
4房：實用930至1,142呎 部分連雙套房
今日
4房：實用930至1,142呎 部分連雙套房
3房：長廳設計 大部分望日出公園
今日
3房：長廳設計 大部分望日出公園
OCEAN MARINI 首批集中樓景戶
今日
OCEAN MARINI 首批集中樓景戶

最新專欄文章 更多

緻藍天屋苑解構
今日
緻藍天屋苑解構
OCEAN MARINI 主打2房及3房 下周開賣
今日
OCEAN MARINI 主打2房及3房 下周開賣
碧海藍天 海景單位選擇多 樓價升幅稱冠「四小龍」
2020/02/22
碧海藍天 海景單位選擇多 樓價升幅稱冠「四小龍」
將軍澳 港鐵 長實 日出康城 私人屋苑 SEA TO SKY 緻藍天 放盤 二手市場

上一篇文章

低息環境持續 新盤靜極思動

下一篇文章

OCEAN MARINI 主打2房及3房 下周開賣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

別人恐慌我貪婪？ 買樓講實力莫投機
別人恐慌我貪婪？ 買樓講實力莫投機
國情知聞 - 全球寬鬆風再起 央行跟不跟
全球寬鬆風再起 央行跟不跟