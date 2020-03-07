緻藍天主打3、4房大戶 劃一連套房 合換樓家庭 置業家居 2020/03/07 分享： 將軍澳日出康城整個發展計劃的住宅部分分13期興建，其中12期近期由會德豐奪得。區內樓宇林立，當中樓齡約5年的第3A期－緻藍天二手盤源充裕，目前實用面積743平方呎入場費由$1,050萬起。 將軍澳日出康 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（四） 相關文章 OCEAN MARINI 主打2房及3房 下周開賣 今日 OCEAN MARINI 主打2房及3房 下周開賣 緻藍天屋苑解構 今日 緻藍天屋苑解構 4房：實用930至1,142呎 部分連雙套房 今日 4房：實用930至1,142呎 部分連雙套房 3房：長廳設計 大部分望日出公園 今日 3房：長廳設計 大部分望日出公園 OCEAN MARINI 首批集中樓景戶 今日 OCEAN MARINI 首批集中樓景戶 最新專欄文章 更多 緻藍天屋苑解構 今日 緻藍天屋苑解構 OCEAN MARINI 主打2房及3房 下周開賣 今日 OCEAN MARINI 主打2房及3房 下周開賣 碧海藍天 海景單位選擇多 樓價升幅稱冠「四小龍」 2020/02/22 碧海藍天 海景單位選擇多 樓價升幅稱冠「四小龍」 將軍澳 港鐵 長實 日出康城 私人屋苑 SEA TO SKY 緻藍天 放盤 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入