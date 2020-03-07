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中冶逸璟公館依山傍水 加推100伙 售￥600萬起

置業家居 2020/03/07

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隨着港珠澳大橋開通，珠海漸成為粵港澳大灣區的交通樞紐；而坐落橫琴核心地段的中冶逸璟公館現正加推100套住宅單位，入場費￥600萬起。

中冶逸璟公館坐落橫琴自貿區，總規劃佔地約183萬平方呎，總建築面積

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欄名 : 國內置業

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