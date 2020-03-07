中冶逸璟公館依山傍水 加推100伙 售￥600萬起 置業家居 2020/03/07 分享： 隨着港珠澳大橋開通，珠海漸成為粵港澳大灣區的交通樞紐；而坐落橫琴核心地段的中冶逸璟公館現正加推100套住宅單位，入場費￥600萬起。 中冶逸璟公館坐落橫琴自貿區，總規劃佔地約183萬平方呎，總建築面積 ... 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 中海環宇城推10套河景複式戶 連精裝售￥540萬起 2020/02/29 中海環宇城推10套河景複式戶 連精裝售￥540萬起 雙瑞藏瓏灣首推256套住宅戶 連精裝售￥290萬起 2020/02/22 雙瑞藏瓏灣首推256套住宅戶 連精裝售￥290萬起 萬科‧紅樹東岸推售480套公寓 連精裝￥135萬起入場 2020/02/08 萬科‧紅樹東岸推售480套公寓 連精裝￥135萬起入場 建發‧璽園共涉396伙 連精裝售￥160餘萬起 2020/02/01 建發‧璽園共涉396伙 連精裝售￥160餘萬起 國維中央廣場 大型城市綜合體 住宅戶首期￥84萬起 2020/01/24 國維中央廣場 大型城市綜合體 住宅戶首期￥84萬起 中國 珠海 大灣區 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入