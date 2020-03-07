Skyline@Orchard Boulevard 尚餘數伙待售 坐落黃金地段 起居方便 置業家居 2020/03/07 分享： 由遠東機構發展的新加坡現樓盤Skyline@Orchard Boulevard，項目尚餘數伙單位待售，位於低層、面積1,744平方呎單位，售價592.8萬坡幣（約$3,300萬港元），呎價約3,400 ... 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 嘉御苑中型低密度設計 鄰近金融區 位置優越 2020/02/29 嘉御苑中型低密度設計 鄰近金融區 位置優越 The Silk District-The Georgette South 享金絲雀碼頭景 2020/02/15 The Silk District-The Georgette South 享金絲雀碼頭景 One Stonor鄰近雙子塔 連裝修售$300萬起 2020/02/08 One Stonor鄰近雙子塔 連裝修售$300萬起 Asquith House間隔多元 設施完備 開放式$655萬起 2020/02/01 Asquith House間隔多元 設施完備 開放式$655萬起 新加坡 海外物業 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入