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Skyline@Orchard Boulevard 尚餘數伙待售 坐落黃金地段 起居方便

置業家居 2020/03/07

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由遠東機構發展的新加坡現樓盤Skyline@Orchard Boulevard，項目尚餘數伙單位待售，位於低層、面積1,744平方呎單位，售價592.8萬坡幣（約$3,300萬港元），呎價約3,400

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欄名 : 海外置業

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