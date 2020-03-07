大阪環球影城及多間博物館休業 如何退票？ 副刊版 2020/03/07 分享： 日本受新冠肺炎疫情影響，多項大型活動已相繼取消或延期。而港人最愛到的大阪，現時已有不少公共設施如公園、博物館等，甚至是主題樂園均告暫時休館，以防疫情蔓延，其中包括港人最愛的大阪環球影城，已購買門票的旅 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 疫情搭飛機須知 空少KOL分享機上衞生建議 2020/02/26 疫情搭飛機須知 空少KOL分享機上衞生建議 建築大師隈研吾又一力作 奈良公園溫泉旅館5月開業 2020/02/22 建築大師隈研吾又一力作 奈良公園溫泉旅館5月開業 盤點各國對港人入境措施及限制 2020/02/19 盤點各國對港人入境措施及限制 疫情蔓延旅程受影響 一文盡睇3大酒店網退款安排 2020/02/18 疫情蔓延旅程受影響 一文盡睇3大酒店網退款安排 疫情蔓延中國遊客旅日激減 日本網民：京都回復寧靜面貌 2020/02/15 疫情蔓延中國遊客旅日激減 日本網民：京都回復寧靜面貌 疫情 武漢肺炎 新冠肺炎 日本 博物館 大阪 門票 主題樂園 便利店 環球影城 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入