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大阪環球影城及多間博物館休業 如何退票？

副刊版 2020/03/07

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日本受新冠肺炎疫情影響，多項大型活動已相繼取消或延期。而港人最愛到的大阪，現時已有不少公共設施如公園、博物館等，甚至是主題樂園均告暫時休館，以防疫情蔓延，其中包括港人最愛的大阪環球影城，已購買門票的旅

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欄名 : 旅事通

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