港零售難言見底 急需改革新模式

香港曾經繁華喧鬧的街道現在變得蕭條，以居民消費和比重愈來愈大的遊客消費為核心的增長模式受重創。

此次新冠病毒為零售業帶來的衝擊更甚於非典時期，主要原因為其增長高度依賴來自中國內地的遊客。珠寶、服飾、藥品和化粧品受旅遊業影響最大，而必需消費品和快餐所受衝擊相對較小。銷售疲軟不僅影響零售商，也波及到了商舖業主，租金將持續承壓為業主收入帶來壓力。以往經驗表明，失業率能夠在短時間內迅速爬升，可能會從2020年1月的3.4%進一步上升至4%。

香港零售業 貢獻15%就業率

香港經濟陷入黑暗隧道，至今還沒脫困迹象。以居民消費和比重愈來愈大的遊客消費為核心的增長模式遭受重創。零售業作為推動增長的動力之一，但再次受到消費情緒疲軟的打擊。商店紛紛縮短營業時間、裁員和鼓勵無薪休假。

盡管香港零售業看似產生的附加值較小，但實際上其不僅貢獻15%的就業率，並且在經濟結構中的角色至關重要。本文分析香港零售商的商品及物業銷售、失業率及面臨的結構性問題。

2003年至今，香港的零售總額擴大了2.5倍。主要原因在於非典危機過後，中國內地推出了自由行計劃，盡管社會成本尚有爭議，但這確實推動了零售業增長。現在香港零售業的發展也與遊客數量關係愈來愈密切，尤其是來自中國內地的遊客。

珠寶服裝藥品化粧品 影響最大

在各類商品中，珠寶和服裝與旅遊業的相關性最強，其次是藥品、化粧品和耐用品。相較下，餐飲酒水等消費必需品更傾向本地消費，但仍然與遊客有相當關聯。

疫情爆發（如非典和此次的新冠病毒）與金融危機最主要的不同在於，人口跨境流動被嚴格限制。除零售業外，任何涉及人與人密集往來的行業都受到了空前的重創，包括航空和酒店。

在與旅遊業相關的產品中，珠寶，服裝，藥品和化粧品行業當前面臨的環境甚至比非典和全球金融危機時期更差。由於社會不穩導致遊客減少，2019年珠寶銷售已經下降22%，服裝、藥品及化粧品下降約14%，銷售額甚至低於全球金融危機時期。疫情升級意味着這些行業的困境短期無法緩解。

必需品快餐店 影響較小

中國內地推出自由行以來，珠寶行業最先受益，佔整體零售業份額從2003年的12%上升至2013年的25%，增長率在10%至50%。但隨後2014年中國開展反貪運動，令其份額下降並徘徊在16%左右。服裝業佔整體零售業的份額始終保持穩定，藥品及化粧品也得益於旅遊業，份額從2003年的9%穩步增長至2019年的13%。這三個行業是曾經零售業增長的主要推動力，但現在都面臨着更大的阻力。

相較之下，生活必需品表現相對穩定。在消費者情緒低迷的環境下，2019年生活必需品的銷售額僅下降了6%，遠好於非必需品的-16%。這趨勢在不同的購物場所均有所反映，超市情況好於百貨商店，因受益於居民不想在外消費。

全民派1萬 難令消費變樂觀

因此最近的預算案推出的全民派發1萬港元對整體零售業影響有限。也就是說，這一措施也許能夠緩解家庭和企業的流動性壓力，但不一定能夠推動增長。派發的現金總額共計710億港元（包括行政費用），只相當於2019年零售總額的16%。這筆錢可能會被用於生活必需品，但相較於之前快速增長的遊客相關消費，必需品帶來的增長佔整體較小。且現金只是對失業率上升造成的收入損失的補償，並不意味着消費情緒樂觀。

餐飲業同樣面臨收入下降困境，只有快餐店例外，這很大程度上與未來收入增長預期不樂觀有關。此外，由於中餐一般偏向聚餐，防疫意識令其收入相對受影響。

總體而言，當前零售業所受疫情打擊比非典和全球金融危機更嚴重。零售業過去增長得益於旅遊業的支持，尤其是來自中國內地遊客消費，單靠本地需求不足以維持市場零售規模。

零售業表現不佳 波及業主

銷售疲軟不僅影響零售商，也波及到了業主。零售物業價格指數自2003年以來飈升6.3倍，住宅和辦公場地分別擴大6.1和8.5倍，但商舖價格近期已開始調整，幅度更比住宅和辦公物業幅度更大。然而，租金調整幅度卻相對較小，去年零售物業價格下跌15%，但租金僅下跌4%，對比非典時期租金下跌幅度高達8%，現在環境無疑比當時更嚴峻。因此，零售物業市場正在隨着價格和交易量的下降而降溫。

另一重要指標是空置率。僅從希慎和領展兩家公司已經可以看出空置率正在上升，這意味零售業行情惡化已逐漸波及地產商。這兩家公司十分具有代表性，希慎是銅鑼灣的主要物業業主，而領展控制着香港公屋附近的大部分商場。

非典和全球金融危機的經驗表明，失業率能在短時間內迅速爬升。不同的是非典期間失業率集中零售和建築業，而全球金融危機的打擊則更包括金融和保險業。此次疫情，建築和零售在失業率首當其衝。

失業率上半年料達4% 續礙消費

目前整體失業率已經從2019年6月的2.8%上升至2020年1月的3.4%。零售以及住宿和餐飲服務對就業的貢獻僅有15%，但卻佔失業人口22%。這兩個行業的失業率在2019年6月就已達到3.9%，2020年1月分別上升至4.8%和6.1%。各行業就業不足率也開始上升，這通常是經營環境惡化的訊號。

鑑於消費者信心和增長前景持續疲軟，預計失業率將在2020年上半年達到4%，主要來自零售以及住宿和餐飲服務兩個行業推動。即使失業率沒有達預測水平，也很可能因為被就業不足所掩蓋：由於僱主削減經營時間和員工人數，每周工時有可能不自願地少於35小時。無論如何，就業市場情況惡化對私人消費會產生不利影響。

9成靠內地客 結構問題亟待解決

種種困境也揭示了香港零售業面臨的潛在結構性問題。首先，最重要的是對單一市場過度和持續的依賴。中國內地遊客人數從2003年的850萬增加到2019年的4,300萬，比例從54%上升至78%，這同時帶來了風險，中國遊客人數一旦下降可能會對收入產生衝擊。但由於29%是不過夜訪客，這意味大部分支出可能集中在特定產品上，而非廣泛的旅遊相關行業。

各個與旅遊相關的行業對中國遊客的依賴程度也有分別。其中零售業依賴程度最高，91%的支出來自中國內地遊客，其次是餐廳和酒店，分別為67%和52%。中國內地遊客傾向購物，對休閒與服務的關注較少。未來拓展其他市場以及購物外的其他產品顯得十分必要。

市場多元化至關重要，因為遊客追求更高品質的旅遊經驗，也因為網購和愈來愈多零售商直接於中國內地開店。由於近年來內地的進口關稅正在減少，因此來香港購物的需求也正在下降。總體而言，香港急需一個新的零售商業模式。

▲ 銷售疲軟不僅影響零售，也波及商舖業主，空置率也正上升。（資料圖片）