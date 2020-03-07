風險社會全球化 防疫須汲教訓

新型冠狀病毒來勢洶洶，三個月傳遍五大洲共80多個國家，幾乎令全世界都知道武漢的大名。曾幾何時，我們經歷過沙士的沉痛教訓，怎麼17年後，全球仍有三千多人要為疫症付出性命代價？

人物流加速往來 威脅深遠

2003年沙士，是我們這一代人難以抹掉的傷痛。病毒在九個月間擴散全球，八千多人確診，奪去774人的寶貴性命，當中包括299位香港人。然而，這隻剛開始時叫武漢肺炎的新型冠狀病毒更是凶狠，短短三個月便在全球蔓延，確診人數逼近十萬大關；死亡率雖遠低於沙士，但死亡人數卻以倍計。

德國社會學家Ulrich Beck在1986年出版《風險社會》（Risk Society）一書，直指世人處於風險社會的年代。這種風險威力強大，能超越時間和空間，受影響者無分貧富，官僚架構更是難以招架。這套理論受人重視，沿於同年爆發的切爾諾貝爾核電廠災劫，核輻射從烏克蘭開始席捲歐洲，波及3,000英里外的英國。英國湖區（Lake District）的牧羊業深受打擊，羊隻在事發後的20多年，必須通過放射性測試才准出售，直至2012年才完全解除限令。

這場核意外發展至今，烏克蘭當局仍無法完全防止反應堆輻射外溢，只能斥資200億港元、耗用四萬噸金屬製作稱為「石棺」的保護罩。奈何這座去年新做的「銅牆鐵壁」，頂多只能撑100年，無法根治放射性物質外洩的問題。

Ulrich Beck提出警示，指全球化下人流和物流加速往來，將促成風險社會的全球化，威脅更深遠。而這次的新型冠狀病毒，更是一例。

勿為旅遊效益 忽視公眾健康

對照沙士前一年，全球旅遊人次有7.15億，到了2018年，這個數字增長一倍至14億，中國遊客佔了1.6億人。細菌病毒可以隨着飛機、自由行、郵輪、公共交通急速流竄和擴散，不限一地一國。同樣是疫症，從前是一個城市的事，現在卻是整個地球的災難，防不勝防。

這樣說，並非倡議限制出境自由，反而更鄭重提醒政府和業者，萬萬不可只着眼遊客帶來的經濟效益，而忽略人口流動給環境和公眾健康的潛在風險。病毒無國界，沙士、伊波拉等病毒在過去十多年先後肆虐，在在向世人發出警號。

投放資源 改革衞生架構

舉例說，在沙士後，多少國家有認真改革公共衞生組織架構、投放資源提升檢篩能力，甚至增加相應的負壓病房？換句話說，明明知道爆發傳染病均與進食野味有關，怎麼早前還有人堅稱吃穿山甲、蝙蝠等乃必需品？新型冠狀病毒終究會消退，但下一輪疫症肯定會再臨。在風險社會下，疫症將以更強勢態出現，教人類付出更慘痛的代價。

請好好記取教訓，不要總是重複同樣的錯誤。

▲ 2018年全球旅遊人次達14億，細菌病毒可以隨飛機、郵輪、公共交通急速擴散。（程志遠攝）