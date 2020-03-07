別人恐慌我貪婪？ 買樓講實力莫投機

最新樓價指數大跌1.78%，反映樓市受新冠肺炎衝擊，發展商趁近日疫情趨緩，低市價開盤，測試市場反應。在美國聯儲局緊急大幅減息半厘，最終可能邁向零利率情況下，但準買家入市不能只看息口，還須緊盯疫情和經濟狀況。

疫情趨緩推盤 「震撼價」試水溫

中原城市領先指數（CCL）最新報174.94，按周跌1.78%，是4年來最大跌幅。這固然反映2月下旬疫情爆發高峰，業主在惶恐下願大幅減價，吸引買家入市。惟當這些減價盤源被消化，議價空間收窄，甚至有業主在疫情趨緩下反價，二手市場近日已有回穩迹象。

有發展商昨低市價開盤，形容屬於「震撼價」，因該盤的景觀不俗，且價錢回到去年8月水平。發展商低價開盤，底因有二。其一，之前疫情爆發，市民為免感染，減少群聚和外出睇樓，令市場已累積了一定購買力，發展商趁氣氛稍為好轉，低價開售測試市場反應，倘銷情理想，料加推時會逐步加價。

其二，儲局日前為了應對疫情而突然減息半厘，令市場驚覺疫情可能比想像中嚴重。投資者趨利避害，將資金由股市流向債市，令高企多年不斷破頂的美股，連日乘勢調整大跌，而10年期債息昨更一度跌穿0.7厘關口，反映市場正在倒逼儲局月中議息時至少要再減息四分之一厘，令零利率時代或快將重臨。

在零息時代買磚頭不失是保值的方法。根據上次美國零息經驗（2008年底至2015年底），海量平錢流入美國和環球資產市場，推高股市和樓市價格。據差估署數字顯示，本港樓價在這段期間大升172%，之後繼續上升，直至去年5月才見頂。

裁員減薪陰霾 入市前計好數

由於香港存息幾近零水平，減息空間有限，故本港銀行並未跟隨儲局減息，但儲局減息使美元拆息回落，令本港1個月拆息連日下跌，昨報1.19厘，更是近一年來首次跌穿H按的鎖息頂位（約2.5厘），減低供樓人士的供款和利息支出。儲局未來幾個月仍有減息空間，超低息環境會持續頗長日子，對樓市有一定支持。

惟樓市仍有一定隱憂，尤其外地疫情正在爆發，內地和香港都出現外地輸入個案，若情況持續，可能再引發另一波疫潮，影響樓市氛圍，對樓市構成下行壓力。

此外，疫情重創香港各行業，尤其零售、旅遊、餐飲更出現減薪、結業裁員潮，料失業率將大幅上升，港府估計或升至5%。準買家入市須衡量風險，尤其是當下經濟衰退，工作和收入是否穩定？一旦被裁，未必可容易找回工作，屆時將面臨斷供風險。

因此準買家如想模仿世界知名成功投資者巴菲特的撈底投資方法，即在人人恐懼時我貪婪，買到超抵的平貨，還需有一定經濟實力，並應「計好數」，以免屆時進退失據。

責任編輯：黃鑠安