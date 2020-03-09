疫情持續，就算復工開市，頭痛的問題仍然是：消費的人在哪啊？看最旺的商場，人流不及平時的三成。雖說購物商場都沒人流，但仍可見到上海未來三年城市發展的消息，共列出四十個新項目，當中大型超級商場起碼就有上十間。大家對實體市場還是充滿信心？

這些規劃，都不是初期構想階段，當中有不少其實已差不多落成，譬如濕地公園、森林劇院、上海音樂廳等，都是已建好的大型公共建築。其他還有最大室內滑雪場、LEGO樂園、天文館、Harrods百貨、龐比度藝術館上海館等。一個熟悉政府規劃知情朋友說，疫情今年就過，上海的定位，是以後做亞洲區的一級大城市，這些規劃其實針對的是全亞洲的客群。

大生意、大建設可能有資本後台可撑住，度過難關後可能還有機，不過刻下最緊張的，還是真的站於生死存亡階段的各式餐飲和小店。特別是單打獨鬥、現在起碼已兩個月沒生意的私人小店。小餐廳急需復業，但要遵守的規例太多，根本得個做字。譬如常去的咖啡室快餐廳，門口貼着起碼五、六張告示，沒口罩不能進入、一枱只坐一人，有些只開門接外賣單。

至於賣東西的，不少店東朋友就開始嘗試搞直播，推網上賣貨，或僅僅是保留下一點聲音，以及和客人的關係。於是，不少獨立店東，這段時間都變身成直播網主，有的沒的，在直播平台講下日常，順帶提下想推的商品。

當然，不是每個人能夠「帶貨」（帶來銷量）如網紅李佳琦，直播主持本身就是一種技能，如何煽動買買買、如何和粉絲互動、如何限時推廣等，不是開個手機對鏡頭講話就得。但看來，這場疫情確實是推進了小店轉型網上營銷的新方向。