全球防疫難度增 牽一髮動全身

新冠肺炎發展至今已經三個月，全球的病例已上升至十萬宗。最近由於意大利新增個案幾何級數上升，歐盟國家又沒有嚴厲地進行疾控政策，歐洲鄰近地方包括法國、瑞士、德國、英國等已遞增至過百上千個案。

如果歐盟國家仍然不採取較嚴厲的感染控制措施，歐盟國家在未來一至兩個月的實際感染人數一定成千上萬，而沒有確診的個案在社區播毒的機會亦大大增加，對疫情在歐洲控制的難度亦有所提升。

各地交流密集 世衞協助須加力

另外，隨着很多國家的治癒個案相應增加，很多外國個案的嚴重性相對於華人感染個案仍未有較科學的比較，故不能排除有些個案是當情況稍為好轉的時候，由於病床緊張的關係而提早出院，這些病人在社區仍有一定風險。

早期的一些科研比較沙士病毒與新形冠狀病毒的受體ACE2相似，亦有發現華人可能較易患上新冠狀病毒，但這些結果還未得到充分證實。現在的數據都證明，較年長或長期病患者，感染新冠病毒而造成嚴重併發症甚至死亡的風險，較其他年齡層高。世衞專家團隊應在這方面下多點功夫，透過不同地區感染情況及控疫上作更全面的比較及提醒，如對比不同防疫措施、人群流動的影響，及對強制隔離的成效作出分析及指導﹔甚至為各國訂立防疫限制等級，提出不同措施嚴謹度所獲得的控疫成效，供各國參考。以防疫情在某疫區基於該地醫療體系的缺陷，而出現「二次爆發」至其他地區，令情況一發不可收拾。

要知道現在全世界已是一個地球村，世界各地的交流十分頻繁，如果一個地區抗疫做得不好，將牽動全世界不但是經濟上的損失，亦會因疫情失控造成很多無辜的受害者失救。世衞應及早監察及提供適當協助，不同地區的專家亦應多分享及交流抗疫措施的成效。

比如說台灣和內地的嚴重疫情成強烈對比，台灣有二千多萬人口，距離內地和港澳城市較近，但由於他們政府及早進行疾控措施，將高透明度的防疫策略快捷及易於通達的方式落地，所以疫情發展至今仍不到50宗病例，在華人社區發病率是最低的。

外國傳入風險高 港府勿歎慢板

反觀香港，雖然現在並未有有廣泛的社區爆發，但是絕不能掉以輕心。最近香港的衞生防護中心加強在機場口岸健康申報表的申報範圍擴展至所有旅客，但屬自願申報性質，阻嚇性有限。加上外籍人士在港未必戴口罩，港府如繼續歎慢板，不立刻將外國高風險地區的旅客與內地「睇齊」，實施「14日強制隔離」，下一個超級傳播者很有可能是從外國傳入的個案。

由於新冠病毒本身是一種高傳播性的疾病，一些熱帶國家如新加坡及泰國等現在的發病個案仍然是陸續增加，故很多專家認為新冠病毒在溫度上升的環境下，未必能夠完全制止病毒傳播。政府不能坐以待斃，期望疫情在5月到6月份會慢慢減退。但是由於香港已停工停課將近一個多月，繼續下去的話可令到經濟蒙上更大的損失，嚴重影響學生的學習進度，故現在政府已陸續開放公共設施，4月下旬開始亦已經考慮復課，疫情在未來一兩個月也是處於關鍵時期，要看世界整體疫情的發展，與各國能否採取更嚴格防控策略，將染病的數字逐步減少。

中國分享經驗 加強國際合作

觀乎中國的病情在大爆發後可以以大約兩個月控制下來，這些疾控經驗更應與其他國家分享。近日，中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際代表陳旭在會見世衞總幹事譚德塞後便表示，中國會向世衞捐出二千萬美元作為新冠病毒研究經費，支持開展抗疫國際合作，幫助發展中國家提升抗疫的能力，並加強公共衞生體系建設。這些都是正確的方向。

雖然有很多輿論認為今次新冠疫情病毒來源自中國，亦有很多人認為中國人從內地將病毒帶到其他國家，引起外國反華情緒，海外華人無論是新加坡香港人及中國人亦無一倖免。但「政治取態只會影響你的判斷，不會改變你的外表」，在這方面，病毒較人類「豁達」，不同種族的人受感染機會大致均等。對於一些在網上透過惡言指控中國人是病毒源頭而作出激烈行為，盡顯其愚昧表現。大家應切實做好自我抗疫工作，透過醫學實證數據加深了解，一起為克服新冠而努力。

▲ 雖然現在並未有有廣泛的社區爆發，但港府不能坐以待斃，期望疫情在5月到6月份會慢慢減退。（資料圖片）