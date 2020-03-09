美國大選變數 俄羅斯撑桑德斯？

美國總統年底舉行大選，特朗普已篤定成共和黨候選人，爭取連任，但誰是他的對手？民主黨初選仍打得頭崩額裂，經過上周超級星期二硬碰後，形勢已相當明確，就是民主黨主流派屬意的前副總統拜登（Joseph Biden），與左翼老將桑德斯（Bernie Sanders）的雙雄對決。目前他們叮噹馬頭，未來變數很多，例如俄羅斯會否搞局，就惹人遐想。

拜登「反超前」 黨內大佬發功

民主黨今年7月黨代表大會將選出該黨總統候選人，黨代表包括3,979名各地初選產生的黨代表（又稱選舉人），再加上771名超級代表。由於今年改例，超級代表不能參與首輪投票，因此參選者若能在3,979張地方選舉人票中，取得過半數即1,991票，就可成為候選人；若無參選者取得過半數，將舉行第二輪投票，屆時超級代表將可加入投票。

現在的黨內初選，就是參選者在各州爭奪選舉人票，按各人在該州得票比例瓜分選舉人票。上周超級星期二初選涉及14州共1,357張選舉人票，佔選舉人票總數三分之一，對選戰意義重大。在此之前已有4州舉行初選，桑德斯其時氣勢如虹，共取得60張選舉人票，領先拜登的54票，為此民主黨內主流派發功，終令拜登在超級星期二「反超前」，現已得664張選舉人票，領先桑德斯的573票。

美國主流媒體受民主黨建制陣營影響甚深，超級星期二選舉後就抬捧拜登可奪民主黨候選人位置，無非是希望加強輿論壓力，迫走桑德斯。然而，拜登個人魅力不足，在首3個州的初選險些被踢出局，超級星期二能鹹魚翻生，全靠借用前總統奧巴馬光環，力吸非裔黑人票，以及民主黨大佬勸退3名溫和派候選人，將票源集中在他身上。

桑德斯富個人魅力 有選未為輸

相對而言，桑德斯富個人魅力，左翼華倫（Elizabeth Warren）退選，亦助長他的強勢，勝算絕不下於拜登，而且桑德斯還可能有外力加持，那就是俄羅斯。美國情報機構上月底告訴桑德斯，俄羅斯政府想暗中助他，以圖干預美國總統大選。

在此民主黨雙雄惡鬥之時，俄羅斯會出手撑桑德斯嗎？這看似不可能。因為外界普遍相信特朗普2016年的勝選，背後有俄羅斯暗助，而這幾年特朗普無論是在中東的退縮，還是與全球盟友疏遠等，都令俄羅斯的國際主導力上升﹔特朗普見到俄國總統普京時，表現唯唯諾諾，全無他對別人一向的頤指氣使，因此若特朗普連任，俄羅斯相信是得益者；況且桑德斯雖是民主社會主義信徒，卻堅決反對俄羅斯普京的專制政權。

雖然俄羅斯與桑德斯看似沒有合作的可能，但不等於俄羅斯不會暗撑他，皆因這亦符合俄國的利益。當然以下的猜想，與其說要「證實」俄羅斯暗撑桑德斯，不如說是可由此窺見美國政經、社會的糾結。皆因桑德斯在初選選情愈強勢，愈會加深美國政治民主、經濟股市的壓力，令社會和世代矛盾更形尖銳，為美國添亂，讓俄羅斯圖利。

桑德斯強勢 加劇民主黨內鬥

其一，加劇民主黨內鬥，凸顯美國民主的不足。桑德斯的民主社會主義思想屬民主黨內激進左翼，並非黨內主流派那杯茶，黨內主流派及重要金主喜歡的是建制派人物，或對商界、華爾街友善的溫和派，例如2016年的希拉莉（Hillary Clinton），以及現在的拜登。

回望桑德斯2016在黨內地方初選時，表現一鳴驚人，勝過希拉莉，但民主黨內的主流派卻用了很多不民主的手法打擊他，包括輿論打壓、找重量級人物如前總統奧巴馬勸退他，利用黨內超級代表票阻他當選等，最後成功阻截他成為該黨候選人，卻令黨內主流派與他和激進左翼的裂痕加深。

過去4年，美國民主黨內激進左翼的影響力不降反升，令捲土重來的桑德斯氣勢更盛，加上改制下令超級代表無法在黨代表大會首輪投票，黨內主流派更有迫切要在地方初選時打垮桑德斯。

撑拜登遏桑德斯 加深社會分裂

在超級星期二前夕，3名黨內溫和派包括民主黨新星、在選戰表現不俗的布蒂吉格（Pete Buttigieg）都宣布退選，並表明支持拜登，明顯是黨內大佬「發揮作用」的結果，要提早整合選票，撑拜登、遏桑德斯。若桑德斯能持續與拜登惡鬥，黨內主流派對激進左翼的遏制必更多，更可能如上屆般用上不民主的狙擊手段，令黨內分裂更甚，亦打擊美國民主形象。這些都符合俄羅斯希望美國愈亂愈好的心態。

其二，加深美國社會分裂。美國社會過去40年，富者愈富、中產向下流、貧者愈貧的現象不斷惡化，尤其2008年金融海嘯後，聯儲局「大放水」只益了有錢人，更加深社會不滿。桑德斯倡議的北歐式社會主義政策，因而甚受白人自由主義者和年輕人的歡迎，有民調顯示，40%美國30歲以下選民將桑德斯列為第一選擇，相信他是「唯一認真試圖從根本改變體制的人」；另一民調亦顯示，逾一半美國38歲以下成年人「寧願生活在社會主義國家」，相信這不是覺得社會主義好，而是不滿美國式資本主義的剝削。

但桑德斯初選表現愈亮麗，民主黨主流派更要傾力打壓，此勢令桑德斯的支持者尤其年輕人更相信政壇由權貴壟斷，對富人、年長者的不滿更甚，可能激化他們用非民主的暴力手段反擊建制，令階級矛盾、世代矛盾變得更尖銳。

對俄羅斯而言，若桑德斯當選美國總統也不是壞事，因美國必然陷入嚴重的政爭。桑德斯的社會主義政策，要在資本主義美國推行，必然阻力重重，就算如奧巴馬的溫和左翼政策如全民醫保，都受到共和黨全力抵制；若桑德斯執政，共和黨只會用更激進方法癱瘓政府，政治內鬥、社會分裂變得更激烈，普京可以掩着半邊嘴大笑。

美股「頭上的刀」 恐削美經濟？

其三，加大美國經濟壓力。美股道指上周暴挫逾3,600點，跌幅12.4%，是2008年金融海嘯以來表現最惡劣的一周。坊間認為是新冠肺炎疫情所致，新債王岡拉克（Jeffrey Gundlach）卻認為跌市是因桑德斯有超過5成機會贏得民主黨總統候選人提名；他早前亦警告說，桑德斯是「2020年金融市場的最大風險」。超級星期二結果有利拜登，道指周三因這「好消息」反彈逾1,100點。

桑德斯如懸在美股頭上的刀，皆因他倡議的一系列北歐式社會主義政策，包括向富人和企業加重稅、分拆大銀行、打擊醫藥業和保險集團、提高最低工資至每小時15美元、向窮人加派福利等，都不利上市公司。美股的大牛市已長達11年，一旦洩氣可能陷入熊市，打擊美國經濟及國力。俄羅斯會否利用撑桑德斯打擊美股、削弱美國經濟力呢？

其四，加大特朗普勝選機會。雖然桑德斯若當選美國總統，可能會帶來美國政治混亂、社會衝突尖銳化，但說到底，俄羅斯還是喜歡特朗普當選，這對俄國全球擴張最有利，至於桑德斯，正如他說的，他跟特朗普不一樣，沒認為普京是個好朋友，並指普京是專制暴徒。俄羅斯不會喜歡如此反共的桑德斯。

虛耗拜登精力 特朗普收漁利？

俄羅斯若在初選暗助桑德斯，對特朗普亦有利，皆因桑德斯的強勢加劇民主黨初選廝殺，拜登縱能當上候選人，亦精力虛耗，很可能重蹈2016年覆轍，令特朗普坐收漁人之利。特朗普就樂見桑德斯在初選的強勢，他加入挑撥分化桑德斯與民主黨，在twitter發文「提醒」桑德斯，小心被（民主黨大佬）做掉。

重申一次，上述這些猜想，並非在說俄羅斯正暗撑桑德斯，而是要闡明桑德斯在民主黨初選的強勢，可能造成的衝擊。美國不少年輕人視桑德斯為美國重生的希望，但一些撑民主黨溫和派的國際傳媒如《經濟學人》就發文指，「特朗普是一個噩夢，桑德斯是另一個」，美國不要由一個噩夢醒了卻陷入另一個噩夢。桑德斯是希望還是噩夢，還待後人評說。

▲ 雖然俄羅斯與桑德斯看似沒有合作的可能，但不等於俄羅斯不會暗撑他，皆因這亦符合俄國利益。圖為桑德斯上周對支持者發表講話。（路透社資料圖片）