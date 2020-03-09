僱主體恤員工 齊心抗疫

有市場研究公司發現，本港打工仔對公司在疫情下的支援滿意度遠不如新加坡。企業應盡可能為員工提供合理安排，助他們度過難關。

精確市場研究中心（CSG）最新調查顯示，新加坡多達61%員工認為僱主在疫情期間提供的支援屬充足或非常充足，本港則僅38%有同感。更甚者，逾2成本港員工認為公司支援不足，星洲則僅約5%持相同看法。

2成港員工 指公司支援不足

本港員工最希望公司提供的支援，分別為提供口罩（57%）、彈性工時（54%）及在家工作安排（51%）。

新加坡員工則更希望公司提供衞生工作環境、消毒用品、及保持勞資溝通等。

農曆年假期後，港府因應疫情，除緊急服務外，允許公務員在家工作，直至最近才開始逐漸復工，而私企亦跟隨政府的做法。然而，全港中小學最早於4月20日復課，但補習班及託兒服務在近期更為難覓，不少員工對在家工作仍有需求。早前的「行山銀行」事件，或動搖不少僱主對在家工作安排的信心，擔心員工開小差。

理光香港市場及業務拓展部總監莊禮基表示，公司要讓員工在家工作維持生產力，應要求員工要在通訊群組保持聯繫，以便跟進工作情況；工作指引亦須清晰，讓員工知悉每日要完成甚麼任務、有甚麼短期目標，每日亦應有適當時間進行工作檢討。

辦公室、公共交通工具等在疫下可能成為人傳人的黑點，公司為公共衞生緣故應減少員工到人多地方。Google已取消所有上門見工安排，改為網上遙距面試；Amazon亦暫時讓求職者上門見工。

其他外企如微軟及IBM更表示，會限制或禁止員工出差。

安排在家工作 亦予心理支援

Facebook一名新加坡員工確診新冠肺炎後，關閉其新加坡辦公室進行深層清潔，直至本周五（13日）才復工，其在倫敦的辦公室亦被關閉進行深層清潔，下周一才復工，以保障需要到辦公室上班的員工。

員工更需企業提供心理支援。蘋果公司的做法或較為體貼，為留駐湖北省與溫州市的員工提供慰問包，內裏除了有一封來自Apple團隊的祝福信，也有N95口罩、溫度計、洗手液及零食等禮品，更有一部全新的10.2吋iPad，幫助孩子在綫上學習或供一家人解悶。

全球經濟受疫情影響將持續低迷，僱主若要避免員工士氣低落以致生產力降低，應盡可能為他們提供工作及其他方面的支援，齊心捱過疫情。

▲ 僱主若要避免員工士氣低落，應為他們提供工作及多方面支援，齊心捱過疫情。（資料圖片）