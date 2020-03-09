違隔離令自私禍害大 須殺一儆百

本港新冠肺炎疫情趨緩和，但專家警告疫情短期不會完結，因本港可能存在多名隱形病人，加上外地疫情爆發，而港府的強制檢疫隔離措施疏漏多，恐增社區播毒風險。港府必須及即時加強執法，嚴懲違規者，收阻嚇作用。

不自律存僥倖 罔顧他人安全

許多機構今天開始全面復工，而康文署體育場館和部分圖書館周三起重開，並提供有限度服務，意味社會正逐漸復常。惟港大微生物學系講座教授袁國勇昨警告，疫情到夏天也不會完全消失，到冬季時可能會再由其他地方輸入。他指「鑽石公主號」上的港人回港後有9人確診，當中只有1人有明顯病徵，按此推算，本港若有100人確診，就可能有800名隱形病人。

隱形病人播毒，令人防不勝防，底因有二。新冠肺炎病毒傳染性高，世衞指傳播速率為1.4至2.5，而瑞典于默奧大學分析後指平均值高達3.28，即在缺乏有效防疫措施下，每名感染者可傳染給3.28人。港人外遊中招，回港時未發病，其後才確診為輸入個案，其間可能已將病毒帶進社區。

其二，現時港府只針對從高風險地區入境，如內地、南韓、意大利和伊朗人士強制檢疫隔離14天。措施推行剛滿一個月，現在已看到紕漏甚多，因沒足夠檢疫中心，僅在逾1萬個家庭中檢疫。惟政府沒足夠電子追蹤手環，亦沒足夠執法人員上門突擊檢查，以至整個流程全靠自律，令不少人心存僥倖。

媒體不時報道，有人違令擅自外出買餸、睇醫生，甚或開舖。亦有3名港人到台灣外遊時，為免假期泡湯，無視當地的強制家居檢疫14天規定，虛報住址和手機號碼，並四出購物。這些不負責任、罔顧他人健康安全的自私行徑，都極有可能成為社區播毒元兇。

警應搜證檢控 法院重罰阻嚇

港府日前披露，有17人違規並試圖離境而在口岸被截獲，其中兩人將面臨被起訴。港府在處理違規人士，依然歎慢板，令家居檢疫政策如同虛設，警方應主動搜證，查證屬實應馬上檢控，而法庭更應從速從嚴予以重判，務必即時採行動，殺一儆百，才能阻嚇這些不負責任的人，乖乖留在家中檢疫。

台灣和新加坡在執行家居檢疫，可謂說到做到。例如台灣截獲3名港人，除各罰款7萬新台幣（逾1.8萬港元），更送檢疫中心隔離；新竹有男子因違反家居隔離更被重罰100萬新台幣（26萬港元）。新加坡對違反家居檢疫者更嚴懲不貸，即時取消其永久居民資格，另驅逐20名外勞出境，更禁止僱主兩年內不可聘請外勞。

隨着社會逐漸復常，人流漸多，又面對疫情倒灌，港府更應嚴格執行強制檢疫措施，違例應盡快檢控懲處，因為這些自私的人將有可能導致其他原本無恙的市民感染，進而令其家庭、朋友、同事及社區感染，更會令疫情不斷延續，禍害社會，更嚴重地打擊民生，因此應嚴肅對付，才有助防疫，並重建市民對政府管治的信心。香港社會千萬不能被這些劣幣，驅逐正竭力為香港回復正常而努力的良幣。

責任編輯：陳靜芬