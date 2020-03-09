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以原材料原工藝 修復中環石階煤氣燈

行政人員版 04:00 2020/03/09

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前年9月超強颱風「山竹」襲港，講起都令人猶有餘悸。大家仲記唔記得當日「山竹」吹冧中環都爹利街一棵石牆樹，更壓毀旁邊有逾百年歷史、法定古迹嘅石階同煤氣路燈？黛安知道，原來發展局古物古蹟辦事處、路政署同煤氣公司經一年多努力，終將佢回復舊貌。

位於都爹利街嘅花崗石石階，早於1875至1989年間已存在，石階兩端嘅4支煤氣路燈，喺20世紀初已豎立，係香港僅存仍提供街道照明服務嘅煤氣路燈，相當具歷史價值。可惜在「山竹」風暴中遭受嚴重破壞，4支中有3支全部倒下，燈頭嚴重破損，其中一支鑄鐵燈柱，更斷成多段。

古蹟辦執行秘書蕭麗娟同黛安分享，當時大家心情都好沉重，但同事下定決心要以原材料同原工藝原則進行修復。過程中同事遇到唔少挑戰，例如要進行大量研究同預備工作，仲要翻查維修紀錄、物料成分等，最終能成功復修真係唔簡單。

石階去年12月23日傍晚已全面開放，4盞煤氣路燈已重新亮起喇，日後大家經過都爹利街時，不妨停低望真啲。

本文轉載自《晴報

發展局古蹟辦執行秘書蕭麗娟（左）和古蹟辦歷史建築小組館長伍志和（右）說，策劃修復時均決心要以原材料和原工藝來修復此古迹。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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