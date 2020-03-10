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日本暫停港澳居民免簽證 一文睇盡本港旅行社退款安排

副刊版 2020/03/10

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新冠肺炎在日本蔓延，當局上周宣布將暫停中國及南韓旅客簽證，同時亦暫停香港及澳門旅客免簽證待遇。昨日起更要求來自中國（包括港澳）及南韓的旅客，入境後需強制檢疫隔離14日。

香港各大旅行社已陸續宣布取消本月

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欄名 : 旅事通

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