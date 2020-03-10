日本暫停港澳居民免簽證 一文睇盡本港旅行社退款安排 副刊版 2020/03/10 分享： 新冠肺炎在日本蔓延，當局上周宣布將暫停中國及南韓旅客簽證，同時亦暫停香港及澳門旅客免簽證待遇。昨日起更要求來自中國（包括港澳）及南韓的旅客，入境後需強制檢疫隔離14日。 香港各大旅行社已陸續宣布取消本月 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 大阪環球影城及多間博物館休業 如何退票？ 2020/03/07 大阪環球影城及多間博物館休業 如何退票？ 疫情搭飛機須知 空少KOL分享機上衞生建議 2020/02/26 疫情搭飛機須知 空少KOL分享機上衞生建議 建築大師隈研吾又一力作 奈良公園溫泉旅館5月開業 2020/02/22 建築大師隈研吾又一力作 奈良公園溫泉旅館5月開業 盤點各國對港人入境措施及限制 2020/02/19 盤點各國對港人入境措施及限制 疫情蔓延旅程受影響 一文盡睇3大酒店網退款安排 2020/02/18 疫情蔓延旅程受影響 一文盡睇3大酒店網退款安排 香港 疫情 新冠肺炎 日本 澳門 南韓 旅行團 簽證 自由行 東瀛遊 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入