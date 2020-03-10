新冠肺炎疫情影響，一眾「無飯」煮婦被迫鑽進廚房，嘗試第一次下廚。

朋友Karen是女強人，結婚後，豪裝廚房，但，除了早上煮麥皮，宵夜煲麵給蝦子餅（丈夫）外，只是偶爾才入廚房客串。

上星期，她問：「是不是用橄欖油煮食較好？」

「你用來煮甚麼？」我問。

她再問：「有分別嗎？」

「當然有，不同油脂，有不同的起煙點，亦有不同香氣。橄欖油的起煙點低，高溫會影響油的質素，用中火或慢火煮食較佳，這樣可保留橄欖油當中的抗氧化營養素；又例如芝麻油，它有獨特的香氣，很多人愛用來做冷盤。」我解釋。

Karen懊惱地說：「我以為橄欖油較低卡，結婚三年，蝦子餅的體重卻增了三十磅！」

我呆了半晌，腦海中浮現出三年前英俊瀟灑的陳先生，說：「橄欖油較健康，是因為它的單元不飽和脂肪較多，對心臟更健康，並非較低卡，多吃也容易致肥。它不太適合中式煮食，烹調普通中餐，我會建議芥花籽油或花生油。」

她瞪大眼睛專注地聽着。

我續問：「你打算煮甚麼？」

「老公喜歡煎雞翼、炆牛腩和炒豬頸肉，我打算試煮。」她說。

我連忙提醒：「要緊記，選用哪款食油並非最重點，要維持心臟健康及標準體重，控制肉類的脂肪更重要，要知道，多吃有益的食油不會令你更健康，含高飽和脂肪的肉類，才是令膽固醇上升的真正元兇。雞翼、牛腩和豬頸肉，正是高飽和脂肪的肉類啊！」