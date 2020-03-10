看這周上海的抗疫策略，重點是由防國內或城中交通傳播，變成為預防國際輸入，看了他們在機場的防疫隔離措施，也就不奇怪在抗疫方面，上海是走在中國的最先進位置。

當然，這也得有極強勢的行政主導，以及長久訓練到人民可乖乖接受才行。但在內地，不同城市都是強勢管理，但也要強得有效才行。上海的方法較值得參考，在於結合傳統有力的社區網絡，它基本上真的限死了一個人的出行範圍，行蹤也track得一清二楚，對於防病擴散才真正起到作用。

這幾天，入境加強管控後，據到埗者言，首先是機場人流大排長龍。航班是少了，但班次的人就擠在一起，一落地，可能得經各種機上核實及查證，許多時需在機上搞一兩小時才能下機，最長的聽說等了八小時。

入境過程，統一填健康表、測體溫等是慣例。過關前，所有人必經詳細檢查行蹤及去處，把護照貼上綠、黃、紅的貼紙，分流處理。現在重點提防地區是日本、南韓、意大利和伊朗。沒有太多人能得到綠貼，大部分人得黃貼，那表示就要進一步檢查及呈報資料。紅貼就即送醫務跟進。

整個防預最重要一步是，一經出關，上述重點地區歸來者或旅客，便要接受對外無接觸的交通及入住隔離。辦法是每個區，都安排了直送的大巴（可安排公司車或家人的車接載，但不能坐的士和網約車），把人送到所屬的住宅區。去到一個固定集散點，由該區的居委、民警等接頭、登記、簽承諾書及再測溫等，才可返到家中。之後就是家中隔離，每天兩次滙報溫度及行蹤。因為實行很嚴格的住宅區封閉管理，門口保安沒有上層批准，決不讓人出入。所以說，這非常時期，無事真不要亂跑，不要為他人為自己添亂。