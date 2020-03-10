疫境惹焦慮 如何保心理健康？

中大一項問卷調查發現，98%市民對新冠肺炎感到焦慮。全球皆出現人們因疫情而感到焦慮，以至選擇自我封閉，惟身體健康之餘，更勿忘保障個人心理健康。

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院調查指，有88%市民覺得自己有很大機會感染新冠肺炎，98%認為可致嚴重徵狀，同時亦有98%表示對疫情感到焦慮，平均焦慮指數達8.82分，已達臨界點。

現搶購潮 部分人自我封閉

科學界對新冠肺炎了解仍然不足，至今仍未研製出疫苗，或是公眾焦慮的一大原因。據加拿大卑詩大學心理系教授Steven Taylor指出，全球多地出現的超市搶購潮（尤其是廁紙及口罩）皆是出於焦慮，囤積物資只為挽回一點安全感。

以焦慮心態面對疫情徒勞無益，人們的心理健康在疫情當下更值得關注。英國巴斯大學學者Jo Daniels表示，全球約1成人口會在平時經歷臨床界別的焦慮，但疫情可能令不少人，尤其是身體健康不佳的人焦慮失控。心理治療師Elizabeth Turp更指，不少人會因為對疫情的恐慌而選擇自我封鎖，身體及情感上均與世隔絕，不願就心理問題求助。

在疫情期間要保護心理健康，首先應盡量避免因擔心疫情而自我封閉。英國精神健康基金會表示，壓力愈大愈需要親友支援，應考慮透過社交媒體保持聯繫，更應盡量不讓疫情干擾個人生活作息，平時做開的運動、均衡飲食等皆不應受影響，若需自我隔離，則應試驗多種活動如新的放鬆技巧，直至找到適合自己的生活規律。若知道身邊有人可能過度擔心或獨居，更應不時透過社媒為他們打氣，讓他們放心。

注意休息 勿過分關注新聞

其次，市民需要注意自己消化新聞的方式。中大調查顯示，99.5%都會留意疫情的最新發展，當中8成會主動尋找有關資訊。然而，太緊貼時事或徒添焦慮，本地精神健康組織Mind HK建議，疫情當下需注意休息，毋須過分關注新聞更新，更應嘗試將有關手機App從手機主頁移除、及關閉其推送通知功能。

另外，由於近期不宜到人多場合，人們更須學會獨處。Mind HK表示，若平時經常避免獨處，學習獨處或是困難的事，但獨處期間可以反思自己也可是正面體驗，做瑜伽、冥想或寫日記等都有助放鬆及帶來內心平靜，若能專注於烹飪、追劇等活動帶來的樂趣，獨處其實不是一件壞事。

新冠肺炎仍有多項未知因素，但市民面對疫情還需保持冷靜，以免徒添焦慮，令心理健康受損。

▲ 市民面對疫情需保持冷靜，以免增添焦慮，令心理受損。（資料圖片）