疫市+油戰大震盪 中國怎自保？

2020年可謂「黑天鵝年」，繼飛出中國新疫症及世界傳播兩隻大鵝後（見本欄3月2日文「日韓歐美疫情凶兆．須防觸發動盪」），近日又再飛出「石油戰」另一大鵝。這次終於引爆了大危機，對世界、中國內地及香港的影響不容忽視，對此必須有高度的危機感及緊迫感。

避險情緒急升 信用緊縮隨之來

沙特阿拉伯在與俄羅斯的「石油減產談判」破裂後，實行增產減價的搶奪市場部署，而掀起了石油戰。油價受疫情及經濟疲弱打擊，本已由年初約60美元一桶，下降三成，現因石油戰曾再挫三成，相對高位已減半，更有預測可減去三分二至20元。

疫情再加油戰，令全球市場大幅震盪，油跌金升股挫債漲。當中尤須注意兩點：

一、是已進入升軌的日圓一夜間兌美元曾升約3%至102，反映大量拆倉盤湧出。

二、是美債息屢破歷史新低，10年及30年期國債息分別跌破0.5及1厘等超低位，10年期債息更與1個月及3個月等債息形成倒掛。

上述兩點清楚顯示：投資者避險情緒急升，出現大規模「去投資化」（divestment）行動，嚴重的信用緊縮隨之而來，必將引發市場及實體經濟深度調整。其效果會逐步層層釋出。

危機比海嘯嚴重 石油戰影響巨

這次危機比金融海嘯嚴重得多。海嘯乃由金融業內的系統性風險導致，隨後衝擊經濟。今次是由環球經濟疲弱，加上非經濟因素包括疫症及油戰等促成，進而衝擊金融，風險來源更廣泛。金融系統內亦問題叢生，相比海嘯時的債務負擔更重、貨幣擴張造成的扭曲更甚，金融創新帶來的隱蔽風險更多，和資產泡沫更大等。危機爆發將促成金融深度調整；這樣的新形勢堪稱「超級完美風暴」。

顯然，探討今次危機，必先探討石油戰及疫情。石油戰影響巨大：

一是美國的油氣革命及由「入口國」轉為「出口國」的大戰略將受到沉重打擊，進而影響油氣行業及整體經濟。

歐美日海灣國受挫 金球瀕「攬炒」

二是俄國、伊朗及委內瑞拉等美國敵國亦會受沉重打擊，並影響了一批依賴資源出口的新興市場地區。

三是海灣國財政及經濟將陷困，進而衝擊貨幣與美元掛鈎及「石油美元」體系，對中東、美國及全球都有深重影響。

四是在經濟疲弱下油價急挫，將催生通縮預期，對日本歐洲等瀕臨衰退的經濟體打擊尤大。從上述可見全球正面對「攬炒」效應，但中國作為最大石油入口國，且入口佔比逾六成，至少可從油價大跌有所得益。

回頭看疫情的發展正趨失控。看來世衞總幹事的「全球大瘟疫」預警正在成真，世衞一位顧問指「全球三分二人感染」的本以為誇張陳述，亦已覺頗為實際。不少西方專家均指全球大流行無可避免：美國國防部更明言，這會在本月內發生，並按此在軍中包括海外基地作出應變部署。本港袁國勇教授的說法尤為駭人。他指「疫情不會完結」，除非到大部分人感染或特效藥物出現，而今年內仍須嚴防：夏天可能好點，到秋天又惡化，必要做的是全面封關。

小心疫情夏去秋來 死人更多

這令人想起1918年大流行的西班牙流感，事後估計全球有三分一人口（約五億人）感染，死亡人數約5,000萬，當年也是春季爆發到秋天再爆，且死人更多。

Bill Gates之前便說過，人類或正遇上「百年一見的大瘟疫」：現時離1918約為百年。相比當年，今天全球化程度更高，故傳染會更快更廣。雖然今天科技遠勝當年，卻未必有用：SARS至今還未找到特效藥及製出疫苗。如大部分人感染將要死很多人，新肺炎比一般流感死亡率高達九倍以上。此外，疫症拖足一年，其累積的社會及經濟打擊將不堪設想。

在中國，疫情除武漢外已基本消除：3日及4日兩天武漢外已未有新增確診病例，反而來了一些外來的，並累計近70宗。反觀海外，疫情在歐洲已失控，日本及美國表面看病例不多，卻都由檢測不力所致，乃巨大的「疫情計時炸彈」，還有非洲及拉美等落後地區檢測無力，乃更大的計時炸彈。

中國急務 全面封關推新基建

全球在疫情、油戰、經濟疲弱及金融風暴的夾擊下，「攬炒」幾成定局，中國或是唯一可自保的大國。但這非必然，需要急迫地做到兩點：

（一）全面封關，外人勿進，國人回來要隔離。澳門在這方面頗有遠見先走一步；先後封了韓、意、德、法、西、日等國的來客。

（二）推出至少10萬億元人民幣的「新基建」計劃，以拉動經濟保住信心，並由增強自身來抗禦湧至的滔天大浪。

這是習近平發揮「親自指揮，親自部署」能量之時了。

▲ 投資者避險情緒急升，出現大規模「去投資化」（divestment）行動，嚴重的信用緊縮隨之而來，必將引發市場及實體經濟深度調整。（資料圖片）