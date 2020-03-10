油價戰開打 環球股災響警號

一波未平一波又起，世界今年不平穩！繼爆出新冠肺炎這隻黑天鵝後，禍不單行，又有沙特阿拉伯發動油價戰，導致環球大股災，會否引爆另一場金融危機，關乎背後大國之間角力盤算。市場人心虛怯，金融市場繼續大幅波動，香港勢成提款機，投資者要自保，買賣決策務必審慎。

大國角力盤算 金融震盪難免

環球股市風高浪急，港股昨大跌4.2%，日股急挫5%，歐洲股市普遍曾瀉逾8%，道指早段一度大跌逾2,000點。投資者為避險，資金紛紛湧入買債，令美國30年期債息跌穿1厘，10年期債息曾低見0.31厘。

引發今次環球股災的是俄羅斯上周五拒絕跟油組延長月底到期的減產協議，沙特阿拉伯隨即調低石油售價及增產。市場憂慮石油減價戰，布蘭特油價昨曾急跌逾31%，其後反彈至36.8美元一桶，仍跌近19%。

俄羅斯拒絕減產，皆因總統普京不滿美國制裁有份參與俄歐「北溪2號」天然氣管的企業，決定還以顏色，趁環球經濟受新冠肺炎疫情衝擊，美國聯儲局減息半厘救經濟，仍無法遏止美股大跌之際出招，試圖打擊美國頁岩油企業，從而向要爭取連任美國總統的特朗普施壓。

過去十年，頁岩油為美國GDP貢獻了10%，令美國取代俄羅斯和沙特成為全球最大產油國。據達拉斯聯儲銀行去年指，開採頁岩油的回本價每桶要49美元。不少實力較弱的油企要靠發行大量垃圾債券籌錢開採，而垃圾債券的息率比美債息高10個百分點，且佔美國高收益債券市場逾11%。未來4年，美油企有逾2,000億美元債券到期，當中400億美元今年到期。普京期望石油減價戰，令美股急挫，連帶使美油企違約倒閉，從而令特朗普無法再吹噓經濟政績。

石油減價大戰號角吹響，市場估計油價可能跌至每桶20美元，令人擔心事件正朝新一輪金融危機方向走，最終會否因美油企資金鏈斷裂而引發交易對手風險？

事件發展有兩個情境。樂觀情境是：這是政治事件，可以很快解決。若俄羅斯或沙特承受不起減價戰所帶來的經濟衝擊，願重返談判桌，雙方仍有可能達成協議。其間可能有油企違約倒閉，只要不涉及像雷曼般的大型金融機構，影響仍屬可控，引發系統性風險機會不大。

港勢成提款機 審慎趨利避險

悲觀情境是，減價戰持續下去，由於牽扯到特朗普選情，而「特色」出招向來難捉摸，使情況變得複雜，後果更難逆料。疊加疫情衝擊，大大增加環球經濟衰退風險。

香港資金自由進出，在市況波動中難免成為大鱷予取予攜的提款機，反觀內地有一定防火牆，情況相對較穩定。因此投資者在市況不明朗更要懂得趨利避險，做好風險管理。

責任編輯：陳楚源