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油價重創美股債市 黑天鵝閃現

評．析．天下版 2020/03/10

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俄羅斯拒繼續與石油輸出國組織（OPEC）協議減產，油組最大產油國沙特周末突以增產、減價回應，引發國際油價一度急挫3成，紐約期油失守30美元4年低位。全球金融市場陷入一片恐慌，美股道指期貨亞洲時段挫逾千

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撰文 : 杜擎師

欄名 : 交易講場

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