油價重創美股債市 黑天鵝閃現 評．析．天下版 2020/03/10 分享： 俄羅斯拒繼續與石油輸出國組織（OPEC）協議減產，油組最大產油國沙特周末突以增產、減價回應，引發國際油價一度急挫3成，紐約期油失守30美元4年低位。全球金融市場陷入一片恐慌，美股道指期貨亞洲時段挫逾千 ... 撰文 : 杜擎師 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 美股牛市見終點？ 6大指標成關鍵 2020/03/09 美股牛市見終點？ 6大指標成關鍵 交易講場 - 減息未立竿見影 央行仍須放水 2020/03/07 減息未立竿見影 央行仍須放水 交易講場 - A股重返疫情前 反成外資「避風港」？ 2020/03/06 A股重返疫情前 反成外資「避風港」？ 交易講場 - 儲局減息不手軟 美負利率指日可待？ 2020/03/05 儲局減息不手軟 美負利率指日可待？ 交易講場 - 信心比黃金重要 全球協調救市合時 2020/03/04 信心比黃金重要 全球協調救市合時 金融 疫情 新冠肺炎 美國 美股 石油 紐約期油 美元 期貨 加拿大 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入