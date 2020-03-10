學在愉景新城D‧PARK 益智好玩

最近教育局宣布延長停課，唔少家長都關心仔女留喺屋企如何保持學習。黛安收到風，D．PARK愉景新城由即日起至4月5日，舉行「愛健康．好生活」活動，搜羅一系列有益嘅STEAM玩具、童趣書本等，令小朋友可以開心學習。

正所謂學習無邊界，好似D．PARK愉景新城推薦一年共12期嘅Donut Maker Box《幼稚園升小學必備STEAM教具》，係由富教學經驗嘅幼稚園課程編輯團隊研發嘅實驗套裝，包括有STEAM實驗教具、中英雙語趣味書刊Makerzine同相關教學視頻等，而且緊貼幼稚園課程，好似太空知識同食物科學等，好啱3至6歲嘅小朋友，可訓練佢哋邏輯思維同創造力。

D．PARK愉景新城仲為小朋友準備咗在家學習工作紙，免費全免，逢周一至周六喺Donut and Ah Meow嘅fb專頁，推出如恐龍主題等趣味主題工作紙，玩法輕鬆有趣。活動期間，商場內亦有多款趣味教材玩具同兒童讀物㖭。

此外，商場亦搜羅咗一站式家居清潔用品，從消毒液、除菌洗衣機及空氣淨化機等一應俱全！現時只要到場內指定食肆以即日單一電子消費滿$300或以上，或到指定生活用品商戶以即日電子消費滿$500或以上，即送$50餐飲現金券，大家唔好錯過喇！

本文轉載自《晴報》

▲ 放眼世界互動地球儀

▲ 兒童繪本