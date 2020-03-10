家居強身運動短片教耍太極強身抗疫

唔少人為免感染新冠肺炎，最近成日留喺屋企「自我隔離」，不過呢啲都係被動嘅抗疫法。黛安認為，要抗疫不如多做運動，增強抵抗力。好姊妹話畀黛安知，近日資深導演陳顗玲搵咗「太極聯盟義工隊」兩位太極師傅何焯明同蕭煒彬，正籌備拍攝幾條家居太極短片，希望幫大家強身健體！

陳導演同黛安分享，見到好多年老體弱嘅朋友唔方便外出，又缺乏運動機會，擔心呢種被動防疫方式會更加影響佢哋嘅健康，所以今次特別針對「被困屋企」嘅老弱及輪椅使用者需要，特別聯同兩位製作人同編審，拍攝一套名為《家居強身運動系列》之《太極拳行功心法》及《太極煉丹功》，一共製作8條短片，畀大家隨時在家學習。

蕭煒彬師傅仲首次將自創20年嘅《太極煉丹功》作為教材，拍攝成4集短片，連坐輪椅嘅朋友都易學易做。製作團隊為短片配上中文字幕，方便唔同人士觀看，真係好貼心。黛安知道，目前短片仍在拍攝中，拍好之後將會放喺唔同網上媒體，例如fb、社交平台等，畀大家下載，記得留意喇。

本文轉載自《晴報》

▲ 攝製小組成員，由左至右分別是陳顗玲、盧永豪及馮婉琴。

▲ 蕭煒彬師傅希望大家睇片學習太極，鍛練身體。