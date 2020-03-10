熔斷機制 標指挫7%即暫停 國際版 2020/03/10 分享： 繼美股期貨周一因跌幅觸及5%上限，觸發熔斷機制（Circuit Breaker）後，標指同日甫開市已跌逾7%，觸發美股市場的既定熔斷機制。 美股熔斷指標以標指作為唯一準則，並且會分3階段觸發，新制於 ... 欄名 : 知識庫 相關文章 油價瀉3成股市重創 美股一度跌停 今日 油價瀉3成股市重創 美股一度跌停 儲局縱再勁減息 歐美難逃衰退 今日 儲局縱再勁減息 歐美難逃衰退 油價「黑天鵝」 油企垃圾債瀕爆煲？ 今日 油價「黑天鵝」 油企垃圾債瀕爆煲？ 最新專欄文章 更多 何謂「全球大流行」？ 2020/02/28 何謂「全球大流行」？ 波音737共4大系列 肇事機為最普及型號 2020/01/09 波音737共4大系列 肇事機為最普及型號 巨無霸指數 反映幣值合理性 2019/08/07 巨無霸指數 反映幣值合理性 預防性減息惹3質疑 2019/07/29 預防性減息惹3質疑 美H-1B工作簽證 不可移民 2019/06/21 美H-1B工作簽證 不可移民 美股 標準普爾500指數 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入