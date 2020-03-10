熔斷機制 標指挫7%即暫停

繼美股期貨周一因跌幅觸及5%上限，觸發熔斷機制（Circuit Breaker）後，標指同日甫開市已跌逾7%，觸發美股市場的既定熔斷機制。

美股熔斷指標以標指作為唯一準則，並且會分3階段觸發，新制於

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