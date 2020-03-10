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傳染病受控如何定義

中國版 2020/03/10

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港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，至少要連續14天內無新增感染個案，才能說疫情受控。衞生防護中心傳染病處主任張竹君亦表示，傳染病「受控」分兩標準：若是已有病毒，即確診人數回到平時情況；倘是新病毒，一

...

欄名 : 知識庫

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