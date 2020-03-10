傳染病受控如何定義 中國版 2020/03/10 分享： 港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，至少要連續14天內無新增感染個案，才能說疫情受控。衞生防護中心傳染病處主任張竹君亦表示，傳染病「受控」分兩標準：若是已有病毒，即確診人數回到平時情況；倘是新病毒，一 ... 欄名 : 知識庫 相關文章 意國新增近1500宗 7375確診直逼南韓 今日 意國新增近1500宗 7375確診直逼南韓 日本擬頒緊急狀態 限國民活動 今日 日本擬頒緊急狀態 限國民活動 鍾南山：疫情至少延至6月 今日 鍾南山：疫情至少延至6月 袁國勇：全球7成人有抗體 始紓緩 今日 袁國勇：全球7成人有抗體 始紓緩 南韓新症趨緩 日韓互限入境 今日 南韓新症趨緩 日韓互限入境 最新專欄文章 更多 低位運行期=受控期 2020/03/09 低位運行期=受控期 為何湖北3千醫護感染？ 2020/03/07 為何湖北3千醫護感染？ 出院標準 須滿足4條件 2020/03/06 出院標準 須滿足4條件 聚集性發病是甚麼？ 2020/03/05 聚集性發病是甚麼？ 企業為何復工不復產？ 2020/03/04 企業為何復工不復產？ 疫情 新冠肺炎 肺炎 何栢良 傳染病 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入