乘坐長途飛機往其他時區，例如歐亞美洲往返，時有疲倦、失眠、腸胃不適，甚至頭痛等症狀，而這是由於時差問題產生。原因是短時間內跨越時區，會擾亂人體氣血功能及五臟六腑的運作，繼而臟腑失調，導致消化不良、精神不振或女性月經紊亂等。

中醫理論指出在陰平陽秘的健康狀態下，人體內的氣血會按時及按序循行於不同的臟腑經絡，故不同器官有不同的活躍時辰，例如早上7至9時為氣循行脾經的時間，所以為進食早餐最合適時間；中午11至1時循行至心經，此時段工作或學習應作片刻休息，下午往往會有更出色的「腦力」表現。身體器官按時運作，作息定時，其實亦是現代生理學所提出的「生理時鐘」概念。若身處時區忽然不同，產生症狀，亦是「生理時鐘」改變之故。

但出現時差，內臟器官會難以短時間內適應，例如腸胃蠕動準備早餐，但現況卻不得其時以進食，所以出現腸胃轆轆不適；或本應就寢，但強行提神以對抗疲勞，最終亦不得其法而精神恍惚，甚至疲倦虛脫及頭痛。

而要改善時差問題，可以選擇中醫的針灸及中藥治療。針或藥能調節臟腑因時區所致的失衡，現實中不難發現不少失眠患者，在針灸治療時往往呼嚕呼嚕大睡起來。但若所處地方未能尋求中醫診治，仍可以先以穴位按摩紓緩症狀。筆者建議可按摩以下穴位：

內關穴：位置在前臂手掌側，腕橫紋向手肘方向，量度三手指寬度處。

翳風穴：位置在頸項部外側，耳垂後方，胸鎖乳突肌與下頜骨之間凹陷處。

建議在所在地的正常就寢時間前，每穴按摩1分鐘，這能幫助減輕胃腸不適，及減低精神亢奮，幫助入睡。另一方面，即使早上十分疲累，亦不應過度飲用咖啡提神，或晚上飲過多酒精幫助睡眠。最後，要適應新時區，生活作息就要以到達地的時序為標準，一般症狀約在3至4天內紓緩，但假若症狀嚴重或持續，還是病向淺中醫，向專業的醫療人員尋求幫助。

▲ （專欄作家提供圖片）