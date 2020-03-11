我阿媽好鍾意「黑面」，小時候如果我們做錯事，她會爽快地打你一餐；現在我們長大了，她當然不再動武，但她會黑面。

她黑面時，是甚麼態度？首先，由平日喋喋不休，一下子變成一言不發；我們仨在屋裏，突然少了一把聲，你是很容易察覺不妥的，尤其是我老爸是一個不多說話的人。

一下子，屋裏靜了很多，之後你好似在小學時期被杯葛一樣，她跟傭人說話、跟老爸說話，就是不跟你說話。

由於老媽訓練有素，我從小就學會看臉色，一看神情不對，我就知道大事不妙，雖然我不一定知道原因，但會馬上小心翼翼，以防再出亂子。

到了我這個年紀，我阿媽仍然時不時黑面。小時候，我會好怕，但現在不怕了，只是覺得不是味兒：「我做錯咩你又黑面？」但是，我現在選擇不理會，因為有時候，我知道她不高興甚麼，但現在我的想法是：我高興就是了！我都幾十歲人，錯又好、對又好，我都孭得起，即使錯，但我高興，你就別管了！

去到這個位，就是價值觀的分歧，即使至親也不一定相同。去到這個位，她不錯，我也不錯，都是那一句：你就別管了！

你以為我是在投訴我阿媽？不！會黑面的人，其實都是有真性情的，她是愛恨好分明的人，會黑面的人絕對比面不改容的人值得交往，更加可以付出真心，因為他們對你不會隱藏。

黑面也是一種優點。