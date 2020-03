我阿媽好鍾意「黑面」,小時候如果我們做錯事,她會爽快地打你一餐;現在我們長大了,她當然不再動武,但她會黑面。

她黑面時,是甚麼態度?首先,由平日喋喋不休,一下子變成一言不發;我們仨在屋裏,突然少了一把聲,你是很容易察覺不妥的,尤其是我老爸是一個不多說話的人。

一下子,屋裏靜了很多,之後你好似在小學時期被杯葛一樣,她跟傭人說話、跟老爸說話,就是不跟你說話。

由於老媽訓練有素,我從小就學會看臉色,一看神情不對,我就知道大事不妙,雖然我不一定知道原因,但會馬上小心翼翼,以防再出亂子。

到了我這個年紀,我阿媽仍然時不時黑面。小時候,我會好怕,但現在不怕了,只是覺得不是味兒:「我做錯咩你又黑面?」但是,我現在選擇不理會,因為有時候,我知道她不高興甚麼,但現在我的想法是:我高興就是了!我都幾十歲人,錯又好、對又好,我都孭得起,即使錯,但我高興,你就別管了!

去到這個位,就是價值觀的分歧,即使至親也不一定相同。去到這個位,她不錯,我也不錯,都是那一句:你就別管了!

你以為我是在投訴我阿媽?不!會黑面的人,其實都是有真性情的,她是愛恨好分明的人,會黑面的人絕對比面不改容的人值得交往,更加可以付出真心,因為他們對你不會隱藏。

黑面也是一種優點。

撰文 : 張寶華

欄名 : NO ME TOO