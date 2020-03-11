為了回復正常營業狀態，內地各省商店都盡力而為。打開門面接待食客的咖啡店，會出現相識的四個人共用一長桌，每個人距對方一米，每人佔一角落來傾談的場景。侍應都盯得很緊，不容大家親近，因為說公安或社區管理人會不時進店檢查，發現違規就要叫停。這時的拍拖情侶，約會也真是一段難忘經歷。

聚眾進食有點高危的火鍋店，外賣和堂食都要推。重慶一家大集團，現在每天能接幾百外賣單，重慶人可能真的不能長時期不吃火鍋。可是老闆講，做外賣不賺錢，叫做有些收入而已。一來找員工送外賣，成本高，又要加多打包工序。最重要是只賣食材，賺不了酒水錢。

堂食方面則更要大陣仗，簡直要一整套消毒行頭與過程。首先，所有客人接受體溫檢測和手部消毒，戴口罩少不了。進去的通道，經過時有全身上下消毒清理。員工全套保護服加眼罩，客人分開坐，同桌要有距離，不同客群則隔開一枱而坐。看到全副藍白衞生裝備，其實令人食慾下降，去的人大抵真是想火鍋想到瘋了。

較特別是賣高檔貨的名店，銷售說這陣子成單率特別高（不是成交量，是指客人進店後有消費的比率），客人表示，都是網上面看過想買的貨品，又收到相熟店員微信推介，決定好大機會要買才下來店中。因為每次出門都不容易啊，要計算可辦多少件事，不白白浪費出一次門的機會。

店員還透露，在這些商場中，最多人的地方是哪？不是中庭或通道，而是停車場，因為客人逛商場購物之餘必買吃喝，沒有堂食，又不方便在商場內除口罩，於是就只有擠到停車場，在車中或車旁吃。