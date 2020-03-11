每年十二月，愛爾蘭某小學都不發假期作業，取而代之的，是要求學生每天做一件善事（Acts of Kindness），形式不限，只要能夠積極主動「brightens someone's day」（能令人帶來一點歡欣）便可，例如：向一位長者表達關懷或幫助、協助父母做家務、做任何善舉、為自己做點開心或值得驕傲的行為、大聲確認同學的優點或行為等，學生須用日記形式記錄自己的經歷和感受。那是很好的教育方向，因為培養一個人把眼光和關心投放在別人身上，而非只聚焦自己，並能從小處培養善良，當善良積累起來，會變成社會的集體習慣。

「教育」（Education）一詞源於拉丁語，含「引出」之義。至於引出甚麼？則每個社會文化的價值觀各異。在精神文明的國家，下一代的未來和聲音必受上一代珍而重之，而教育的重任是導引一個人的人格、品格、道德、公德、同理心、獨立思考、批判力、公民責任、社會責任、善良和視野。有這樣的教育使命，教育的方法自然着重於如何提供一個正面和鼓勵性的環境，可讓每個年輕生命都能擁抱和發揮獨一無二的個性和才能，繼而再把自己的能力延伸到予人有益的創造上。反之，教育在某些地方，若着眼點只是分數、排名、功名與利祿的話，則學生的視野也截然不同。

我們的社會已培養了一批做學問和做人分割的「精英」人士，此類人讀書可以，但甫踏出世界，或連最基本的如何做人和國際視野都不曉，這類人若坐高位，忽遭環境迫使要來一場「Acts of Kindness」的表演，必製造突兀騎呢的效果，例如：出巡民間探訪視察，永遠去錯最唔等使、最無急切性的地方；想在公眾面前顯示同理心，卻錯派金牛給非法行乞者；簡單如打個電話給市民問候以拉近距離，卻劈頭不忘強調銜頭，即時拉濶距離萬丈遠。連PR show也做得如此突兀和錯漏百出，足見有識讀書的能力，卻未必代表有識做人的智慧。一個社會若繼續盲目追求和培養高分精英，將必與世界脫軌。