抗疫天時地利 須防外地回流

過去兩星期，新型冠狀病毒（COVID-19）肆虐全球，很多地區由零星個案上升到過千宗病例，各地患病人數亦未有減退的迹象。根據世界衞生組織（World Health Organization）最新發表的COVID-19實況報告（Situation Report）指出，截至3月9日，韓國是中國以外最多確診個案的地區，確診人數已達七千多名。意大利及伊朗的情況同樣嚴峻，兩地確診人數分別達七千及六千多名。

自1月23日出現首兩宗經內地傳入的肺炎個案開始，全港進入抗疫時代。官方、學界及民間組織各出奇謀，務求防止病毒在本港大規模傳播。政府先後推出不同政策，包括有限度限制非本港居民入境、強制內地入境人士接受14天家居隔離及檢疫、全港學校停課、呼籲留在家居工作及減少非必要的聚會。而因新型肺炎疫情在全球蔓延，歐洲多國的確診個案大幅增加。當局更於昨日公布需接受進一步衞生檢疫限制的國家或地區。

個案4大類型 港防疫初見效

學界專家則不時以不同渠道分享最新醫學資訊，以2003年沙士的經驗教育市民防疫。民間組織設立資訊監察平台，製作資訊懶人包提醒公眾使用口罩及勤洗手的重要。在口罩供不應求時，不少民間組織自發全球搜購，再為弱勢社群提供協助。

雖然部分政策未如民意所料，但香港整體抗疫情況並不比其他地區遜色。根據衞生署衞生防護中心於3月10日公布之本港確診個案的最新情況，香港共有115名確診患者及一名疑似案例，這些案例大致可分為（i）輸入個案,（ii）社區感染個案及（iii）家居或密切接觸者個案。

以輸入個案分類，我們可再按時段識別到不同類型的源頭個案：

1）中國境內的輸入案例（時段約在一月尾）；

2）港人於中國外遊的輸入案例（時段約在一月尾到二月中）；

3）港人於鑽石公主號回流的輸入案例（時段約在二月中到二月尾）；

4）港人於中國以外的地區回流的輸入案例（時段剛在三月開始）。

現時輸入案例主要為港人回流個案。若然外地疫情還未受控，香港作為一個國際都市亦難置身度外，新冠肺炎確診數字亦有可能會慢慢攀升。

若輸入個案走進社區，便會釀成社區傳播。如在2月初新春家庭聚餐的案例，19名親友於飯局會面，造成11人受到感染。亦有如2月尾佛堂善信參拜活動的案例，共釀成12名確診個案。

隔離高危回流者 防家居感染

當發現源頭確診個案，若追蹤不力或隔離措施不足，便有機會導致社區大爆發。幸好，到目前為止，香港最後一宗來歷不明的社區感染個案於3月1日在明愛醫院求診。若然我們能夠維持沒有新增社區感染個案，本港的防疫措施便算收效。屆時，我們或許可以在外出時選擇性使用口罩。

我們還有不少個案來自家居或密切接觸者。若親屬在高危地區回流香港，就算沒有肺炎病徵亦需接受隔離14天，這確實有助降低家居感染的機會。

收集全球資訊 尋求最佳對策

是次肺炎襲港，香港可算是佔着天時地利之勢。病發初期正處於新春假期，市民可安在家中觀察肺炎傳播的發展，按本地實例了解病毒不同的傳播途徑。加上當年對抗沙士的經驗，本港的應變措施及民間組織的力量，讓市民恒常地保持防疫意識。

可是，愈來愈多醫學報告指出，COVID-19病毒仍在全球肆虐。究竟是病毒變得愈來愈強，還是不同地區防疫意識有限，仍然是一個謎。我們需要更多的時間收集及整理全球資訊，以實證醫學的角度尋求最佳的對策。

▲ 自1月23日出現首兩宗經內地傳入的新冠肺炎個案開始，全港進入抗疫時代，官方、學界及民間各出奇謀，防止病毒大規模傳播。（資料圖片）