企業臨逆風 站在玻璃懸崖的女性領袖

經歷長達半年的社會動盪，再加上新型冠狀病毒疫情蔓延的打擊，本港經濟陷入寒冬，不少企業的業務面對斷崖式的萎縮，相繼傳出有更多公司要求員工放無薪假期、減薪、裁員、甚至倒閉的消息。

面對着前所未有的逆境，一個意想不到的現象或會出現——更多女性晉升成管理層，冀助公司度過難關，但她們也可能隨時被推下「懸崖」。這看似假設情境，卻有一定的實證研究依據。

企業面臨危機 女性更易被擢升？

女性在職場，長久以來面對「玻璃天花板」（glass ceiling），須抗衡各種男性不會遇到、卻令她難以晉升為最高管理層的無形障礙。但即使成功登上一國或一企業之首，接下來的路仍然崎嶇難行。例如2016年文翠珊接下英國首相之位時，英國已經陷入脫歐困局，有不少評論都預言她或要面對「玻璃懸崖」（glass cliff）的困境，最終也似乎不幸言中。

「玻璃懸崖」是指當企業、組織出現危機時，女性特別有可能被擢升為領導者，接手一個爛攤子，危立於玻璃懸崖之上，隨時因未能化解危機而「墮崖」。

美國通用汽車CEO Mary Barra可被視為「玻璃懸崖」的經典例子。她於2014年1月上任後，公司隨即要收回數百萬輛懷疑有問題的汽車，令她要出席國會聽證會解釋事件。但有證據顯示，公司決策層在任命Barra為CEO前，已經知道公司即將爆發危機，這個特殊的任命時機，反映Barra是被擢升去應對一場危機。

女董事比例高 股價輸大市？

「玻璃懸崖」一詞由兩位英國學者Michelle Ryan及Alexander Haslam創造。事緣2003年英國《泰晤士報》刊登的一篇文章，指愈來愈多的女性在企業董事會擔任重要職位，但這些女性領袖對公司的業績產生負面影響。

文章作者Elizabeth Judge分析了當時富時100指數（下稱指數）上市公司的股價表現及其女性董事成員比例，發現那些女性董事比例最高的十間企業中，有六間的股價表現均跑輸指數；反而五間董事全為男性的企業，表現則優於指數，因而得出結論「沒有女性出任董事，英國企業會表現得更好」。

不過，Ryan及Haslam仔細分析上述的研究後，認為當中的論證有問題，包括未能交代其中兩間只有男性董事的企業的業績表現，而經他們覆查後，發現這兩間企業實際表現亦是跑輸指數；另外，二人認為作者單純考慮女性在董事會的比例，而未有考慮女性董事人數的變化及她們服務的年期，亦屬思慮不周。

兩位學者於是再檢視指數企業的董事組成，量度企業2002年12月至2003年12月的股價變動，以及在董事成員變動前後六個月的每月平均股價。

結果發現，當整體股票市場下滑時，那些新任命女性董事的企業，在任命前的兩至五個月，其股價已經持續疲弱；而在任命女性加入董事會後，其股價是明顯上漲，與Judge的結論正好相反。

女性加入董事會 股價明顯漲？

簡單來說，他們認為女性管理層並非導致企業表現不濟的原因，反而是因為企業表現差，才造就女性領袖上場的機會。Ryan及Haslam指出，在普遍經濟下行及企業表現下滑時，女性更大可能被推上領導位置，而她們在組織面臨危機的環境中上場，情況更加岌岌可危，有如置於「玻璃懸崖」之上。

原因1：性別定型男性人際關係技巧遜

「玻璃懸崖」一詞誕生後，不少學術研究嘗試尋找現象背後的原因，其中一個說法跟社會大眾對性別的刻板印象（gender stereotypes）有關。該研究設計了一個實驗，測試人們對男性和女性在領導能力方面的刻板印象，如何影響人們選擇合適的領袖。結果發現，人們預期企業身處危機時，其領袖需要擁有更多想當然的女性特質，即良好溝通技巧、願意合作、能夠與團隊合作，以及鼓勵他人的能力；相反當企業處於順景時，領袖應有更多的既定男性特徵，例如獨立、有競爭力、充滿活力、追求權力、果斷及理性。

此外，參與實驗的122名大學生在企業順景及逆境時作出截然不同的選擇，企業順景時，67%參與者會選擇男性候選人，而逆境時則63%會選擇女性候選人，出現「玻璃懸崖」現象。

需注意的是，參與者並非認為女性候選人在逆境時遠比男性合適出任管理層，而是覺得男性候選人欠缺一些幫助企業應對危機的人際關係特質，即溝通技巧、團隊合作等典型女性強項，因而選擇女性候選人。

原因2：為突破「玻璃天花」自願踏上懸崖

另一個造成「玻璃懸崖」的原因，與當事人有關。受限於「玻璃天花」，女性在職場晉升機會上通常比男性少，為了向上爬，一些或會「明知山有虎，偏向虎山行」，自願出任無人願接手的高危職位。

美國猶他州立大學兩名學者Christy Glass及Alison Cook分析，2014年《財富》500強企業中52位女性CEO的職涯發展軌迹，以及訪問12位來自多個行業、不同種族的女性領導層，談及其晉升過程中所遇到的障礙。

研究除了證實《財富》500強企業的女性CEO，的確更大機會在公司面對危機時獲任命，亦發現不少受訪的女性高層，盡管很清楚晉升後會面對極大挑戰，但為了證明自己可勝任領導角色，因而積極接手這些「高危」職位，將之視為一個機會。這批成功帶領公司度過危機的女性領袖，在過程中發展出強大的領導技能，從而得到公司認可和重視，建立有效帶領變革和轉型的聲望。

其中一名受訪者表示，在她工作生涯中，每一次參與公司重大改革均成為她事業的轉捩點，又指自己不會視困境為危機，反而只着眼可以做的事。

女性成領袖 男性下屬挑戰權威？

姑勿論女性到底是「被擺上枱」，還是自願成為領袖，但上場後若無法得到團隊中的男性同僚支持和尊重，便會令她們陷入困境，進行改革時難上加難。

Glass及Cook的研究發現，女性領導人往往被排除在男性主導的專業和社交網絡，甚至在最高層對公司策略的討論之外；男性下屬亦對抗她們，不承認或挑戰其權威。

當企業面對重重挑戰，女性領袖的行動卻陷入被動，對她們可謂極為不利，因根據過往的學術研究，在傳統領導思維中，往往會將企業的失敗，歸咎於領袖的性格及個人能力，例如是他們的領導風格，多於企業周遭環境的因素。就像歷來不少企業「出事」都會認為CEO要負上最大責任，選擇撤換CEO來挽救。女性在企業逆境時成為管理層，尤其是若公司表現未有改善，會被認為「還是要讓男人來」。

港上市公司董事 女性僅14%

前文所述的種種情況，反映突破「玻璃天花」、擔起領袖之職的女性，仍然面對很多衝着性別而來的不平等現象，值得社會關注和設法改善。

有研究指出，「玻璃懸崖」現象不適用於有由女性領導歷史的機構，反映當人們愈發習慣見到女性身居要職，女性才不會僅於危機時被委以重任，並有更多機會去經營前景看好的組織。

由此可見，要避免女性立於「玻璃懸崖」，長遠應推動企業建立更性別平等的領導文化。例如企業董事會應盡量達至性別平衡兼多元化，多元觀點有助企業減少偏見及公正地評估領導者；企業亦可使用數據分析工具，去分析在招聘、晉升決策、績效評估和決定工資的過程中，會否不自覺地存在偏見。

本港職業女性有否面對「玻璃懸崖」，目前難以評論。不過，本港女性領袖數量遠少於男性，相信是不爭的事實。以上市公司女性董事為例，根據非牟利機構社商賢匯今年1月的統計，恒生指數企業的594名董事中，只有13.6%、即81人為女性。

社會應摒除性別成見 用人唯才

再者，所有上市公司的女性董事席位比例亦相若，前年10月時逾1.8萬個董事席位中，只有約2,400席女性董事，而且當中有不少名人如羅范椒芬、何超瓊等，同時兼任多間上司公司女性董事。行政長官林鄭月娥在2018年《施政報告》發言中，亦呼籲上市公司多委任女性出任董事局成員。

女性打破玻璃天花板並不容易，若其後又遇上玻璃懸崖，道路其實依然難行。社會應摒除性別成見，用人唯才，讓每個人都有機會盡展所長。

▲ 「玻璃懸崖」是指當企業、組織出現危機時，女性特別有可能被擢升為領導者，接手一個爛攤子，容易招致失敗，猶如危立於懸崖之上。圖為美國通用汽車CEO Mary Barra。（路透社資料圖片）