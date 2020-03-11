恢復社會生機 港須精準防疫情倒灌

國家主席習近平昨視察武漢，釋出疫情緩和受控訊號，並為復工送上強心針。本港疫情跟內地一樣趨緩和，但同樣面對疫情倒灌威脅，惟香港是國際大都會，難以全面封關，須精準拿捏環球交流和有效疫情防控的平衡，也要盡快助社會回復生機。

習近平訪武漢 標誌疫情受控

疫情爆發後逾百天，習近平昨天首次到武漢視察，標誌疫情受控。從內地每日新增確診數據看，由2月4日3,887宗高位回落，上周五首次跌破100宗，而且連續4天低見雙位數字，周一更下跌至19宗（見表）。疫情受控，歸因於中央對武漢和湖北實施封城，並對其他省市實施小區封閉管理，切斷傳染源頭，令傳播鏈減弱。世衞大讚內地的果斷措施，意大利亦仿效，由對米蘭一帶封城，擴大至全國。

習對外釋出的第二個訊號，是增強企業和民眾復工的信心。春節以來適逢疫情，內地工廠停擺多時，迄今復工率最高的東莞，亦僅恢復約一半，中央亟需企業盡快復工復產，以免原材料庫存幾已耗盡的外資，認真考慮將供應鏈遷走，衝擊內地產業和經濟。而人民生活的日常必需品丶糧食等等，也要回復生產及供銷。

要工廠全面復工，除了要紓解企業和工人擔心復工後疫情復燃憂慮，尤其當前疫情有倒灌的趨勢；亦要協調好人流、物流、資金流順暢運作，才能有望盡快令社會經濟恢復正常運作。

香港疫情近日亦趨緩和，但同樣有外地倒灌之虞，包括市民外遊中招後在社區播毒，港府昨晚宣布，由意大利全國，法國、德國、日本和西班牙部分地區入境人士，須強制隔離14天。

適度入境管制 免挫損港經濟

不過，要堵截源頭、完全遏止疫情輸入，做到滴水不漏是極大挑戰，因香港是亞洲交通樞紐，亦是國際金融中心，而意日德法均屬本港20大貿易夥伴，若對這些國家實施嚴苛入境限制，可能招來對方制裁，衝擊本港經濟，故在遏止疫情輸入及保住商貿之間的取捨，拿捏須精準有度，以免進一步挫損經濟。

港府已對一些從高風險區入境人士實施強制家居檢疫，但執行過於寬鬆，完全靠自律，當局須嚴格執法，對違規者要從速從嚴懲處，才能殺一儆百；亦可善用科技監控檢疫人士有否違規，令有關人士乖乖居家檢疫。

香港作為國際大都會，遊客前來是避不了，若因疫情輸入，令社會和經濟活動無法恢復正常，中小企難以營運下去，現在已掀起的結業裁員潮，將會更加惡化。因此港府須緊盯外地疫情，並把好關，倘發現某地疫情有爆發迹象，須果斷加強檢疫，才能恢復港人信心，令商業和社會盡快恢復正常活動，中小企在疫情可控下仍有生意做，才能為中小企和經濟止血，盡快回復生機，保市民的就業及生計。

責任編輯：陳楚源