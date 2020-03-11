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不要等疫情結束

行政人員版 04:00 2020/03/11

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在反修例運動期間，身邊不少朋友都說，市況很嚴峻，沒有甚麼事情可以做，惟有等運動結束。現時在新冠肺炎的疫情下，也有些聲音說做甚麼也沒有意思，惟有等疫情結束後，才能有些甚麼作為。

我認為這是很消極的做法，不應因為在逆境中努力會事倍功半而放棄。逆境往往比我們想像中持久，我們當初以為反修例運動會像佔中一樣，不會持續太久，結果至今還沒有完全平息。我們也以為新冠肺炎會像沙氏一樣，很快便過去，但正如袁國勇醫生說，新冠肺炎的疫情是不會完結的。逆境不但可以很漫長，而且還會接二連三，甚至可能永遠都不會過去。等待的結果可能只是等死。

在逆境中至少要檢視一下，在這困難時期，要生存下去需要具備甚麼條件？如果要打持久戰，有甚麼成本可縮減？讓企業生存得久一點，有沒有開源的板斧？在任何境況下，市場總有機會，即使在目前的困境下，也不是所有業務也收縮，防疫產品、藥房、超市和網購業務皆有可觀增長。

當然，企業不是所有業務也可以做或應該做，這時候應冷靜下來，問問自己搞這個業務的初心是甚麼？在目前情況下，有哪些行動能最好地回應創業的初心？

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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