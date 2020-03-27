現時是兌換外幣最好時機？隨時以心水價位兌換兼享高息

新型冠狀病毒肺炎疫情在各國蔓延，全球確診個案急增，多個國家如意大利、法國、德國、英國、西班牙、日本、澳洲、新西蘭等先後實施緊急措施，多項經濟活動被迫暫停，各國央行紛紛減息救市，以致其貨幣匯價連連急挫，不少更創下自金融海嘯以來的低位。

雖然現在大家無可避免要將出門計劃押後，但若你對外幣仍有需求，不論是支付子女的海外教育經費，海外置業或作為資產配置的其中一部份，現時是兌換外幣最好時機，其中更可以以高息投資存款投資外幣從而賺取高息。高息投資存款是一種結構性投資產品，較一般定期存款提供更高利息，與貨幣掛鈎的投資存款。你可預測自己目標貨幣的匯率走勢，與銀行協定匯率。若到期時，你可獲得以港元計算的本金和利息或以掛鈎貨幣計算的本金及利息，視乎當時的市場匯率走勢而定。

如何以心水價位兌換兼享高息?

大家都希望以最便宜的匯率兌換外幣，但匯率可升可跌，市民難以準確預測匯率走勢。高息投資存款的運作，正是借助匯市走勢賺取利息和增加潛在回報，亦同時滿足外幣的需求。以下為簡單例子：

從上述例子可見，對比於第一天即時以現貨價5.2228兌換澳元，10,000港元只能換得1,914.68澳元，認購高息投資存款能助您於等待外幣兌換機會的同時獲取潛在利息。

因此制訂高息投資存款，在賺取利息之餘，亦可為日後有需要時作好外幣兌換安排。滙豐提供的高息投資存款計劃，投資選擇靈活，可從11種貨幣中選擇存款貨幣或掛鈎貨幣，設定心目中的協定匯率、高息投資存款利率或存款期，而最低投資額更低至港幣5,000元。了解更多：https://bit.ly/3ajFmnB

上述優惠受條款及細則約束。投資涉及風險。

（資料由客戶提供）