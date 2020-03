【逆市酒勢】紅酒拍賣界新貴 麥迪森出奇制勝

香港葡萄酒貿易發展蓬勃,近年名酒拍賣市場的競爭更愈趨激烈,每季都有多場名酒拍賣會舉行,吸引了來自世界各國愛酒之人的目光。成立於2018年的麥迪森拍賣行(Madison Action),是首家本地葡萄酒拍賣行。面對傳統國際級老牌拍賣行,雖然麥迪森只屬新丁級別,卻憑着大膽創新的點子屢獲佳績,瞬間已成為拍賣界的新貴。

前身為Madison Fine Wine Action(MFWA)的麥迪森拍賣行,母公司是香港上市公司麥迪森控股集團(08057),為本港大型葡萄酒零售商之一,創辦人兼集團主席丁鵬雲更是資深的葡萄酒收藏家。他憑着豐富的藏酒經驗,於麥迪森於成立之初便靈活地推出破天荒的革命性措施,包括向賣家承諾免收佣金,並提供百分百賣出保證,同時又將買家佣金由當時業內水平約25%調低至16.5%,結果不但引來市場的巨大迴響,在於首次拍賣會上更錄得成交額達2,300萬港元,遠超拍賣前的預期,麥迪森亦從此聲名大噪。

除此之外,麥迪森也善於利用科技配合市場策略,與時並進。除了於各大社交媒體開設專頁,不時發放最新葡萄酒資訊外,還利用了網絡科技推出網上拍賣平台,由估價到投標,都能提供高效可靠的線上服務,有別於傳統的實體拍賣會,買家無需再受地域所限,足不出戶也可競投心頭好,方便之餘,也有利於賣家更有效擴大潛在客戶群。

噱頭層出不窮

本月首次網上拍賣會麥迪森將於3月13日中午12時至3月16日晚上10時舉行,屆時除了會有各式珍稀名酒登場外,更設有有獎遊戲,參與競投者將有機會獲贈3支難得佳釀,包括1962 Domaine Leroy Échézeaux Grand Cru、2009 Penfold’s Grange和2011 Boroli Barolo (有關條款及詳情請參考網站)。

此外,值得一提是次拍賣會不乏備受矚目的批號,包括估值高達港幣45萬元的6支2005 Sine Qua Non ‘The Naked Truth’ 和 ‘The 17th Nail In My Cranium’ Assortment,6支2009 Domaine de la Romanée-Conti La Tâche Grand Cru和12 支1996 Château Cos d'Estournel Saint Estèphe 2eme Cru Classé。

▲ 6支2005 Sine Qua Non ‘The Naked Truth’ & ‘The 17th Nail In My Cranium’ Assortment (批號16) 估值HK$32,000至HK$45,000

▲ 6支2009 Domaine de la Romanée-Conti La Tâche Grand Cru (批號63) 估值HK$ 180,000至HK$240,000)

▲ 12支1996 Château Cos d'Estournel Saint Estèphe 2eme Cru Classé(批號41) 估值HK$13,000至HK$17,000

樹立品牌形象

麥迪森成立至今雖然只有短短兩年多,推陳出新的步伐一直未有停止。最近品牌經過重新包裝,新名字、新標誌都比以往簡潔俐落,而去年底從佳士得過檔加盟的名酒拍賣官譚業明(Simon Tam),更為團隊帶來新氣息。「市場上愈來愈多年輕的葡萄酒愛好者喜歡購買葡萄酒來品當,而非像傳統投資者一樣,只着眼於商業角度來收藏佳釀。」於是,有別於單純以收藏投資角度作考量,譚業明大膽地也為拍賣會引入了一些較大眾化的葡萄酒,結果大受歡迎。「高端葡萄酒不僅限於盛宴或晚會上,與簡單美食也可以配搭得宜,這是我的理念。」

Caption: 名酒拍賣官譚業明(Simon Tam)去年底加入麥迪森,引領拍賣業務新發展。

