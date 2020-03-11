【逆市酒勢】麥迪森出奇制勝 三月拍賣設有獎遊戲

香港葡萄酒貿易發展蓬勃，近年名酒拍賣市場的競爭更愈趨激烈，每季都有多場名酒拍賣會舉行，吸引了來自世界各國愛酒之人的目光。成立於2018年的麥迪森拍賣行（Madison Auction），是首家本地葡萄酒拍賣行，為近來拍賣界的新貴。本月首次網上拍賣會除了有各式珍稀名酒登場外，更設有獎遊戲，參與競投者將有機會獲贈3支佳釀。

前身為Madison Fine Wine Action（MFWA）的麥迪森拍賣行，母公司是香港上市公司麥迪森控股集團（08057），為本港大型葡萄酒零售商之一，創辦人兼集團主席丁鵬雲先生更是資深的葡萄酒收藏家。他憑着豐富的藏酒經驗，於麥迪森於成立之初便靈活地推出破天荒的革命性措施，包括向賣家承諾免收佣金，而買家佣金為20%，比業內水平低，結果引來市場的巨大迴響，從此聲名大噪。

除此之外，麥迪森也善於利用科技配合市場策略，與時並進。除了於各大社交媒體開設專頁，不時發放最新葡萄酒資訊外，還利用了網絡科技推出網上拍賣平台，由估價到投標，都能提供高效可靠的線上服務，有別於傳統的實體拍賣會，買家無需再受地域所限，足不出戶也可競投心頭好，方便之餘，也有利於賣家更有效擴大潛在客戶群。

噱頭層出不窮

本月首次網上拍賣麥迪森將於3月13日中午12時至3月16日晚上10時舉行，屆時除了會有各式珍稀名酒登場外，更設有獎遊戲，參與競投者將有機會獲贈1支名貴佳釀（名額共3位），包括1962 Domaine Leroy Échézeaux Grand Cru、2009 Penfold’s Grange和2011 Boroli Barolo (有關條款及詳情請按此)。

此外，值得一提是次拍賣會不乏備受矚目的批號，包括拍前估值高達港幣4萬5千元的6支2005 Sine Qua Non Assortment ‘The Naked Truth’ & ‘The 17th Nail In My Cranium’，6支2009 Domaine de la Romanée-Conti La Tâche Grand Cru和12 支1996 Cos d'Estournel Saint Estèphe 2eme Cru Classé。

▲ 2005 Sine Qua Non Assortment ‘The Naked Truth’ & ‘The 17th Nail In My Cranium’ (OWC) (批號16) ，圖中6支估值HK$32,000至HK$45,000

▲ 2009 Domaine de la Romanée-Conti La Tâche Grand Cru (批號63) ，6支估值HK$180,000至HK$240,000)

▲ 1996 Cos d'Estournel Saint Estèphe 2eme Cru Classé (批號41)，12支估值HK$13,000至HK$17,000

樹立品牌形象

麥迪森成立至今雖然只有短短兩年多，推陳出新的步伐一直未有停止。最近品牌經過重新包裝，新名字、新標誌都比以往簡潔俐落，而去年底從佳士得過檔加盟的名酒拍賣官譚業明先生（Simon Tam），更為團隊帶來新氣息。「市場上愈來愈多年輕的葡萄酒愛好者喜歡購買葡萄酒來品嚐，而非像傳統投資者一樣，只着眼於商業角度來收藏佳釀。」於是，有別於單純以收藏投資角度作考量，譚業明先生大膽地也為拍賣會引入了一些較大眾化的葡萄酒，結果大受歡迎。「高端葡萄酒不僅限於盛宴或晚會上，與簡單美食也可以配搭得宜，這是我的理念。」

▲ 名酒拍賣官譚業明先生（Simon Tam）去年底加盟麥迪森，引領拍賣業務新發展。

一Click有獎 送出葡萄酒珍藏

只要Follow麥迪森Instagram: madisonauction帳戶，即可有機會贏取葡萄酒珍藏。(共12名額)

只要Follow和Repost麥迪森微信公眾號: Madison Auction，並將熒幕截圖連同姓名、電郵發送至麥迪森電子郵箱，即可有機會贏取葡萄酒珍藏。(共12名額)

麥迪森3月網上拍賣會

日期: 3月13日中午12時至3月16日晚上10時

資料詳情: http://www.madison-auction.com/cn/home-2-2/

拍賣網址: https://bid.madison-auction.com/

Instagram: madisonauction

Facebook: Madison Auction

微信公眾號: MadisonAuction

(資料由客戶提供)

