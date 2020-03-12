西方教育着重鼓勵學生突破、探索和挑戰，大方向是破除既定規範、發揮獨特性和相信無限可能，所培養的學生有個人見解，思維亦跳脫，天南地北都能搭得上嘴，言談間散發自信；反之，有些地區的教育方式是規範和控制，只容許一種模式的「好學生」——就是乖乖的、聽話的、不給老師添煩添亂，最好還能替學校拿下幾個大獎，堪稱典型模範生。

就近年流行的STEM（科學、技術、工程及數學）教育，已見不同地方、不同教育價值觀，就有不同着眼點。西方STEM教育，着重刺激學生思考科學如何融入日常生活？如何利用科學令我們成為更好的human race（人類）和令地球變成a better place to live（成為一個更好的地方）。要明白STEM這個美好教育意義的原意，學生就不能只懂科學、技術、工程及數學的知識和才能，更要對社會問題、人文發展和普世價值有認知、感受和關心，才能真正把科學成為有益於人類的貢獻。

然而，觀察到某些亞洲社會，包括香港，STEM教育在某些學校的焦點偏差了，它彷彿已變成繼運動、音樂、美術後，另一項為個人或為學校攞獎攞威的名目。認識不少很有心的STEM老師，向我訴說教學現實的無奈。無論STEM、STEAM（加上藝術），還是其他項目也好，若社會教育方向仍着眼於分數和獎項，而忽略人格、品格、道德、公德、同理心、獨立思考、批判力、公民責任、社會責任、善良和視野培養的話，孩子長大後將難與世界其他地方的公民接軌。

細察香港，望着一班出自高等學府的高分低視野精英，我不禁問：香港一直以來的教育，究竟出了甚麼岔子？走錯了甚麼方向？竟培養出如此一班大小問題都愈搞愈腡的精英極品？而香港未來教育的前景，可能會有更多規範和控制，亦可能只有一種模式的「聽話」孩子，才會有生存空間，這是大家都心知的情況。而最諷刺的是，那些掌握未來香港教育前景的人，統統是把親兒送到外地享受西方教育的人，如此「了無牽掛」，香港未來教育寧不堪憂？﹗