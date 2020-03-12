美趁疫症當前 遏油價痛擊俄

全球石油價格本周急跌，單日下挫達三成，最低曾閃見29美元一桶，是石油史上最大單日價格跌幅。原因是俄羅斯反對與OPEC油組國繼續擴大減產，上周在維也納舉行的會議不歡而散。沙特決定一拍兩散，宣布從4月1日開始停止減產，對成員國實行全面生產開放，導致全球股市大跌，油價期貨價格插水，平倉盤湧現，紐約交易所出現斷崖式賣盤，開市不到半小時就觸動熔斷機制，需要暫停半小時作冷靜期，以減輕衝擊。一時間全球金融期貨商品市場出現十級地震，人心惶惶！

石油價格拍板權 史上4階段

石油本來就是政治化身，以石油為名，操控他國為實，誰擁有油價的話語權，誰就擁有天下！石油價格的拍板權在史上可以分為四個階段：

第一階段是1860年到1920年代末，這段時期內石油與普通商品的定價方式相似，由市場供求關係決定。

第二階段是1928年至1973年左右，這階段由跨國「七姊妹」卡特爾（The Seven Sisters Cartel）控制全球石油市場價格，即英國石油（BP）、荷蘭皇家殼牌石油（Royal Dutch/Shell）、埃克森（Exxon）、雪弗龍（Chevron）、美孚（Mobil）、德士古（Texaco）和海灣石油公司（Gulf）。

1928年新澤西標準石油公司（即現時的埃克森）、英國石油公司和荷蘭皇家殼牌公司在蘇格蘭簽訂《阿奇納協定》（Achnacarry Agreement），後來美孚等另外四家石油公司也加入了協定，主要是劃分各自的市場地區份額及定價方式，防止同業間的惡性價格競爭，無論石油原產地來自何方，皆以墨西哥灣的離岸價格，加上從墨西哥灣到目的地的運費作為定價標準，「七姊妹」通過協定將油價長期壓制在一個低的標準，以求達到平分市場及享受了他國資源利益，肥了自己、卻損害了石油資源國的收入。

油組國對油價影響力 由盛變衰

直至石油資源國群起把石油資源國有化，石油輸出國組織（即所謂油組國OPEC）因此而生，並在1973年單方面宣布對石油有絕對定價權，不再讓七姊妹為所欲為。

第三階段是1973年到1980年代中期，這一時期的石油價格由油組國所操控，以減少不必要的價格波動，保障產油國獲得穩定收益。使石油財富從西方發達國家轉移至中東石油資源國的國庫中。油組國的成員國也由最初的5個（沙特、委內瑞拉、科威特、伊拉克、伊朗），在其後十年間卡塔爾、印尼、阿爾及利亞、利比亞及阿聯酋等相繼加入至後來的共13國。

據統計1973年油組國是西歐各國的主要石油供應者，市場佔有率為93%，至1983年已下調至63%，現在只佔45%，主要是市場已被英國北海、俄羅斯及墨西哥的原油所佔有，這大大削弱了油組國在歐洲市場的話語權。

油價跌油組國暗增產 陷惡性競爭

第四階段是由上世紀80年代初開始，由於中國、印度及其他新興國家的崛起，在石油需求殷切之下，油價節節上升，油組國單頭定價策略不再合時宜。到20世紀80年代後期，油組國對油價的影響力更是式微，至今天已基本喪失直接的控制能力。1985年至今，這一時期以石油現貨市場為主導，反映了真正的石油生產成本及邊際利潤與供求的關係。

2005年1月，油組國正式放棄了對石油價格的直接干預，並在其後逐漸放鬆了成員國之間的產量配額限制，但加上中東地緣政治的變化，來維持石油供應適度緊張，以操控油價。不過因為油組成員國大多依賴石油出口作為主要收入，當油價下跌時，成員國都暗中增產而不是減產，以維持收入不減，造成了惡性競爭。

現時全球四大石油現貨交易市場是在美國紐約、英國倫敦、荷蘭鹿特丹和唯一在亞洲的新加坡，皆是以美元報價，中國在上海則設立以人民幣結算的市場，以圖抗衡石油美元霸權及油價的話語權，但效果輕微。在石油業界，每天的石油期貨定價是使用美國普氏（Platts）定價系統以美元作價的。俄羅斯雖然是全球產油大國，日產高達1,100萬桶，僅次於美國及沙特之後，但有趣的是俄羅斯卻沒有油價話語權，只能隨着美國所定的油價作交收。

美頁岩油產量飈 OPEC+謀對策

美國在2010年開始，國內頁岩油產量飈升，對國際油價構成巨大壓力，油組國的風光日子不再，至2016年，油價曾下挫至30美元一桶，油組國與俄羅斯等產油國組成OPEC+聯盟，同意每日合共減產200萬桶，以穩定油價及抗衡美國的頁岩油對油價的衝擊，這局面維持了四年，而美國的油產不跌反升，已經可以去到1,400萬桶一天，還有意猶未盡之意！這升勢是OPEC+聯盟各國意料之外，而要急謀對策。

普京感減產虧了自己 肥了美國

今年因冠狀病毒流行，打擊全球用油意慾，沙特於是提出在現基礎上再每天減產150萬桶，而其中的50萬桶則是俄羅斯的減產份額，不過俄羅斯強人普京並不同意，他認為減產只是虧了自己，肥了美國，因為美國的頁岩油產量並無減少反而增加，而美國的油商是獨立個體，自負盈虧，不受人為價格監管，為此普京反而要求OPEC+讓俄國每日可增產300萬桶以作自保！因此會議未能達成共識，各持己見，沙特立即宣布全面解禁，開放產量，讓油價下跌尋底，看誰先撑不住而先倒！

這次石油博弈，從陰謀論來看，可以說是美俄沙特中國四方角力，俄國以石油出口為主要收入，而特朗普知道若要挫敗俄國，就要從油價入手，但低油價是益了中國，故此要伺機行事。現在中國是百年一遇的疫症當前，從俄羅斯進口的用油遞減，對俄羅斯造成降價又無市，就是夾擊俄羅斯的好機會！

沙特半世紀以來都是美國在中東的頭馬，像這樣的驚天大事，一定事先得到美國同意，不會即興而為。

趁中國佔不到便宜時 美下手

中國現時是全球最大石油輸入國，日用石油1,200萬桶，但完全沒有油價的話語權，不過因為近期的冠狀病毒，使石油需求每天下跌了300萬桶，所以雖然現在油價下跌，也買不下，正是「賤物鬥窮人」，得個睇字！

而中國本在2000年時與俄國簽的長期供油協議中，油價是訂在140美元左右，且有每年加價機制，不能不買！這也說明了為甚麼無論油價怎樣跌，國內的成品油價格只能高企不下，故美國選擇在此時下手，就是趁中國最佔不到便宜的時候！

▲ 石油博弈從陰謀論看，可說是美俄沙特中國四方角力。圖為沙特外長朱拜爾（左）2月與美國務卿蓬佩奧會面。（法新社資料圖片）