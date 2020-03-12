視像見工防感染 疫情帶動新趨勢？

受新冠肺炎疫情影響，美國科企紛停止讓人上門見工、改為遙距視像面試。這類見工模式減人流群聚，亦帶來一定便捷，疫情當下可供港企暫時採用，作為一種篩選人才的輔助工具。

繼Facebook及Amazon早前宣布暫停面對面形式的見工後，Google近日宣布，因應新冠肺炎疫情，及為求職者與面試者的健康着想，將會把工作面試轉移至Google Hangout或BlueJeans等聊天工具上進行。中國企業如小米及華為亦紛轉為綫上招聘，內地不少地方組織的春季大型招聘會亦改為「網絡視像招聘會」。

綫上招聘一般會以兩種形式進行，一種是求職者根據面試者要求，拍一段短片介紹自己及回答問題，讓求職者透過鏡頭發揮創意、溝通技巧，以至剪片等科技能力。另一種則是透過視像通訊軟件，實時進行遙距面對面形式。

不受地域限制 省時慳交通費

無論是哪種形式的遙距面試，最大的好處皆是不受地域限制。這意味着求職者若身處海外或偏僻地方，毋須親臨面試現場，節省交通費用等，對企業而言更有助招聘海外人才。網上求職平台Quimojo其中一個功能，是讓僱主在物色到合適人選後直接安排與他們在網上視像面試，此類做法比要求求職者親赴面試場地更為節省時間。

僱主若有意聘請散工，遙距面試比面對面形式的見工更有效找到合適人選。這是因為不少散工都會遙距工作，少到辦公室上班，視像面試可讓此類求職者即時作出回應、展示擁有足夠技術來完成工作。本港現有推出一款名為「職神」（GoGenie）的招聘App，主打中高檔臨時工種及僱主，當中一個功能便是提供視像面試片段，讓僱主觀看後決定是否聘用。

不過，遙距面試亦有其美中不足之處。據求職平台Zippia，實時視像面試需要穩定網絡支援，網絡不穩令求職者留下不佳印象；若要求求職者拍片，也有可能因其技術能力不足、畫面質素差而影響印象。事實上，不少工種對電腦技術能力的要求並不高，但面試者可能因遙距面試的緣故，篩走本來合適的人選。

美63%HR主管 採遙距面試

據美國人力資源平台OfficeTeam一項調查顯示，有多達63%的人力資源（HR）主管會用遙距形式面試求職者。與外國相比，遙距面試在本港並不普遍，與本港交通方便有關，若非疫情緣故，企業大多要求求職者親自上門見工。當前本港經濟衰退，不少企業會凍結人手，但個別行業可能繼續招聘某些類型人才，為減少播毒風險，遙距見工不失為一個可行方法。

疫情期間應以健康為重，即使疫情過後，僱主請人時可考慮根據自己需要的員工能力，善用遙距面試方式，作為一種進行初步篩選的輔助工具。

▲ 企業在疫情期間招聘，宜善用視像面試防感染病毒。（資料圖片）