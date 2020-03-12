滙豐8厘息無得輸 減派息又如何？

近日股市動盪，港股現大幅調整。從收息角度看，股價跌即股息率相對提升，令長綫投資高息股的吸引力大增。滙豐（00005）作為萬千散戶心目中的高息之選，股價屢破低位，過去兩、三星期幾乎每日均見「千人操」買盤

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