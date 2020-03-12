滙豐8厘息無得輸 減派息又如何？ 評．析．天下版 2020/03/12 分享： 近日股市動盪，港股現大幅調整。從收息角度看，股價跌即股息率相對提升，令長綫投資高息股的吸引力大增。滙豐（00005）作為萬千散戶心目中的高息之選，股價屢破低位，過去兩、三星期幾乎每日均見「千人操」買盤 ... 撰文 : 杜擎師 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 資金避險稍退潮 跌市反彈未脫險 2020/03/11 資金避險稍退潮 跌市反彈未脫險 交易講場 - 油價重創美股債市 黑天鵝閃現 2020/03/10 油價重創美股債市 黑天鵝閃現 交易講場 - 美股牛市見終點？ 6大指標成關鍵 2020/03/09 美股牛市見終點？ 6大指標成關鍵 交易講場 - 減息未立竿見影 央行仍須放水 2020/03/07 減息未立竿見影 央行仍須放水 交易講場 - A股重返疫情前 反成外資「避風港」？ 2020/03/06 A股重返疫情前 反成外資「避風港」？ 金融 滙豐控股（00005） 派息 派息比率 供股 疫情 新冠肺炎 美國 商舖 商場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入